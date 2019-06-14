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СБУ довела провину Кремля у катастрофі ІЛ-76 над Луганськом

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СБУ встановила докази відповідальності Росії в загибелі екіпажу літака ІЛ-76, який був збитий 14 червня 2014 року над окупованим Луганськом.

Рішення збити борт із українськими захисниками ухвалювалося в Кремлі та виконувалося позаштатним підрозділом ГУ Генштабу ЗС Росії, відомим як приватна військова компанія "Вагнер", повідомили в прес-службі СБУ.

"Злочинний наказ віддавав особисто командир 58-ї армії ЗС РФ генерал-майор Євген Нікіфров, відряджений на Донбас для військового вторгнення й окупації частини території держави", – уточнили в спецслужбі.

Катастрофа

Катастрофа

tyt.by

Також стали відомі імена виконавців, винних у смерті 49 захисників України. Це Дмитро Уткін, Андрій Гураль та Андрій Лебедєв. Вони після повернення в Росію були нагороджені президентом РФ Володимиром Путіним офіційними державними нагородами – "Орденами мужності".

Підозра в злочині командиру ПВК "Вагнер" Дмитру Уткіну була виписана ще в 2017 році, проте він та інші російські військові перебувають або на території РФ, або в Сирії й Африці.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорт Луганська терористами з ПЗРК був збитий Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців, всі вони загинули.

  • На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який у момент трагедії був начальником штабу АТО. Його звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.

  • 27 березня 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув'язнення.

  • В квітні 2019-го суддя відмовила вдові та семирічній доньці командира ІЛ-76 у встановленні юридичного факту загибелі їхнього чоловіка і батька – підполковника Олександра Білого – в результаті збройної агресії Росії проти України.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Короче украинские бабы новых гробиков нарожают , генералы от борща их на убой всех пошлют и виноват будет Путин с Вагнером . Воюйте дальше с такими кровавыми хенералами скакуны и будет вам гробики .
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Иванов Петр
Иванов Петр
Крушение Титаника: СБУ доказала вину Кремля
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Иванов Петр, И в уничтожении динозавров проглядывается рука Кремля.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Преступный приказ отдавал лично командир 58-й армии ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров"... Протестую!!! В России все приказы отдает лично Путин!!!! И приказ о ликвидации Украины тоже отдаст лично Путин!!!
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