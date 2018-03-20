Замовлення Банкової і вибух Ради: нові "сенсації" від Савченко

Позафракційний нардеп Надія Савченко заявляє, що Адміністрація президента України давала наказ на її ліквідацію.

"Перший раз я отримала попередження, що є наказ Банкової про мою фізичну ліквідацію від Таранова (колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов. - Ред), після чого він незабаром помер", - заявила нардеп на прес-конференції у Києві 20 березня.

За її словами, це був би ідеальний варіант для влади.

"Вдруге я отримала попередження від зовнішньої розвідки, що є наказ на мою ліквідацію, знову-таки з Банкової. Моя сестра особисто їздила спілкуватися із Валерієм Кондратюком (заступник глави Адміністрації президента України з 15 жовтня 2016 року. - Ред.), щоб це зупинити. Втретє мене попередили, що я стою під ліквідацію і назвали підрозділ спеціальних сил, який буде виконувати цю роботу. Я зрозуміла, що в четвертий раз мене можуть не попередити", - сказала Савченко.

Крім того, народний депутат заявляє, що колеги по парламенту радили їй запустити в будівлю Верховної Ради газ. В цілому, стверджує Савченко, вона знала, що СБУ її опрацьовує, тому "підігравала спецслужбам".

При цьому, нардеп сказала, що "ніколи б не підірвати у Верховній Раді гранату, якби там були невинні люди".

Також Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій Донбасу і вела розмови про організацію терактів. За її словами це була "спецоперація".

Як відомо, Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи в Раді, розповів, як Савченко хотіла підірвати Раду і організувати державний переворот.

Після цього Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

А ГПУ внесла подання про позбавлення Савченко недоторканності, її затримання та арешт.

Нагадаємо, що 15 березня пройшла інформація, що Савченко нібито пронесла в зал ВРУ пістолет і гранату.