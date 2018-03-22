Савченко затримали прямо в Раді

Позафракційного нардепа Надію Савченко затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

Так, після голосування в залі парламенту за зняття з неї недоторканності та арешт вона вийшла на вулицю, де її оточили прихильники і журналісти.

Савченко відмовилася від будь-яких коментарів.

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Після цього вона повернулася у будівлю Ради, де співробітник СБУ вручив їй підозра.

"На підставі постанови Верховної Ради України від 22 березня 2018 року про зняття з народного депутата України Савченко Надії Вікторівни депутатської недоторканності, надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, а також обрання запобіжного заходу у порядку ст. 208 КПК України, затримую вас по підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 ККУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 ККУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 КК, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 ККУ, а також ч. 1 ст. 258 із позначкою 3 КК. Вручаю Вам пам'ятку подозреваемог про особи. Тут ваші права і обов'язки. Пропоную Вам пройти зі мною в управління СБУ в Києві та Київській області для складання протоколу затримання, а також застосування до Вас заходів, передбачених законодавством України ", - йдеться в тексті підозри, зачитаному Савченко слідчим СБУ.

"Ми пішки пройдемося?" - запитала вона у слідчого, на що він відповів, що її відвезуть на авто.

"Краще - пішки", - заявила нардеп. Слідчий погодився і вони вийшли з будівлі і попрямували в СБУ.

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Савченко добровільно увійшла в будівлю СБУ

Йшла вона до будівлі спецслужби в супроводі своїх прихильників, які співали гімн України, і журналістів.

"Влада прийняла своє рішення. Далі, рішення за вами. Це все, що я можу сказати. До побачення", - все, що вона сказала журналістам.

При цьому, як повідомляє NewsOne, адвокат Савченко вже потрапив до неї в будинок СБУ.

"Адвоката тільки що пустили. Він зайшов в середину. Що там відбувається ми не знаємо. Ми очікуємо якоїсь нової інформації. Ми не знаємо, що буде далі. У нас немає ніякої додаткової інформації. Чекаємо адвоката. Поки залишаємося тут", - сказала журналістам помічниця Савченко Тетяна Проторченко.

При цьому через деякий час до СБУ прийшла і мама депутата - Надія Іванівна. Її раніше сама Савченко відправила додому відпочивати.

Нагадаємо, народні депутати дали згоду на залучення її до відповідальності, затримання і арешт. Дані постанови Генпрокуратури підтримали 291, 277 і 268 нардепів відповідно.