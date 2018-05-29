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САП передала в суд обвинувачення у справі скандального екс-слідчого ГПУ

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала Подільському районному суду Києва звинувачення стосовно екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

"Колишній слідчий звинувачується у у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України, а саме в заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодінні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно; поданні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", - повідомила прес-служба САП в Facebook.

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У прокуратурі нагадали, що Суса затримали на території міжнародного аеропорту "Бориспіль", після чого йому було повідомлено про підозру.

"За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року", - підкреслили в САП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Суса "зловили" на новому авто з номерами викраденого бабусиної Audi Q7. У заяві про викрадення авто Сус зазначив, що він "безробітний". Пізніше Сусу було оголошено підозру.

22 січня 2018 року суд змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на заставу 1,76 млн гривень.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Об'єкти
Спеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУ
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