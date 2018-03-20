Самогубство льотчика Волошина: поліція оголосила п'ять версій

Поліція Миколаївської області розглядає 5 версій загибелі льотчика ЗСУ, в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Про це розповів начальник миколаївської міліції Юрій Мороз.

"Наразі розглядається 5 версій: конфлікт на роботі, сімейні негаразди, самогубство, вчинене під час проходження служби в ЗСУ, нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю і самогубство, вчинене в стані душевного хвилювання", - розповів Мороз у коментарі "Громадському".

Він додав, що у справі призначено вже 6 експертиз та допитано 5 осіб, серед яких і дружина Волошина.

Водночас начальник миколаївської міліції зазначив, що факт його попередньої роботи на посаді віце-президента з питань безпеки "Авант Банку" під керівництвом чинного голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка не вплине на об'єктивність розслідування.

"Так. Працював з жовтня 2012 по лютий 2013 року. Чи бачився чи з Савченком? Так, точно бачився. Але якщо у когось є сумніви з необ'єктивності або упередженості в цьому слідстві, напевно, треба дочекатися результатів та історії слідства і тоді якісь висновки робити", - сказав Мороз.

Крім того, на запитання, чи буде допитаний у справі смерті Волошина Савченко та інші працівники ОДА, голова поліції зазначив, що при необхідності допит відбудеться.

"Наскільки мені відомо, Савченка зараз немає у Миколаєві, він на лікуванні. При необхідності буде допитаний. Сьогодні ми запросили на допит його заступника (Валентина Гайдаржи)", - додав Мороз.

Як повідомляв "Обозреватель", вМиколаєві 18 березня у власній квартирі застрелився із пістолета 29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин. Останні кілька місяців він керував обласним комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний аеропорт".

Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найвідчайдушнішого військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативних ударів по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильотів.

Саме Владислава Волошина російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом. Ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів та України.

Волошин звільнився зі Збройних сил України, оскільки, на його думку, не був гідно оцінений командувачами. Він неодноразово говорив, що, незважаючи на всі його заслуги, не міг навіть забезпечити свою сім'ю.