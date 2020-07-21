Сама пішла на дах: з'явилися деталі загибелі дівчини-фотографа в Харкові

У Харкові поліція почала розслідування за фактом загибелі в технічній шахті заводу фотографа Галини Карацюби.

За даними пресслужби ГУ НПУ регіону, 35-річна жінка від отриманих травм померла на місці.

"Поліцією було встановлено, що на заводі фізична особа-підприємець орендувала приміщення площею 1 007 кв.м. Одне приміщення площею 300 кв.м. було обладнане під зал проведення тематичних фотосесій із різними фотолокаціями. Через чати і форуми фотографів людина вирішила провести презентацію приміщення для залучення клієнтів", – йдеться в повідомленні.

Завод у Харкові

У поліції додали, що загибла на заводі сама попрямувала в бік сходів, що ведуть до даху будівлі. На зауваження й попередження вона не реагувала. Через 10–15 хвилин стало відомо, що вона впала в технічну шахту, зазначили правоохоронці.

Прохід на дах

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) і ч. 2 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Приміщення заводу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові внаслідок падіння в шахту на заводі загинула місцева фотографка.