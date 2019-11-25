Сам винен: у Авакова висловилися про страшну ДТП з Кулебою і дітьми

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба сам винен у страшній ДТП під Києвом, в яку потрапив разом зі своїми дітьми.

Про це Радіо НВ заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. За його словами, перші дані слідства вказують саме на провину омбудсмена.

"За тими даними, які є на сьогодні у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба", – заявив Мартиненко.

ДТП з Кулебою Колаж

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