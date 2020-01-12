Не знає про своє затримання: OBOZREVATEL поспілкувався з підозрюваним у вбивстві Аміни Окуєвої

Один з членів "групи кілерів", які нібито причетні до вбивства Аміни Окуєвої, не знає про своє "затримання".

OBOZREVATEL поспілкувався з ним і з'ясував подробиці гучного затримання.

12 січня поліція затримала підозрюваних у розстрілі добровольця, яке відбулося в жовтні 2017 го в селі Глеваха Київської області. Глава Нацполіції Ігор Клименко опублікував фото "затриманих". Але вони це спростували. Наприклад, Сергій В. – на першому ж знімку, який оприлюднила Нацполіція, він лежить обличчям в підлогу.

"Затриманий" Сергій В.

Сергій – директор одного з бійцівських клубів Києва. Він - тренер із східних єдиноборств, займається з дітьми. "Я сам в шоці, – сказав OBOZREVATEL Сергій. – Дійсно, нас затримували. Але справа була сфабрикована на 100%, чому є докази і саме з цієї причини суд всіх відпустив. Те, що сталося сьогодні, я навіть не знаю як коментувати. У мене немає слів", – сказав нам Сергій.

Він, за версією слідства, був координатором групи, що спеціалізується на злочинах. Інші фігуранти справи нібито теж пов'язані з бійцівським клубом. З офіційної сторінки спортивної організації ми дізналися, що тут є секції з боксу та кікбоксингу. А члени клубу брали участь в зйомках серіалу "Слуга народу-2".

На рахунку банди, запевняють в поліції, як мінімум два вбивства – 10 листопада 2019-го у Святопетровському Київської області трьома ножовими пораненнями в спину був убитий начальник відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павло Миленький. А в 2016-му в селі Крушинка кілери на білій "Газелі" розстріляли директора фірми CAPAROL Павла Зможного.

"До складу групи в цілому входило семеро осіб, частина з них за підозрою у двох вбивствах затримана у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом зазначеної злочинної групи", – уточнив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, вийти на слід підозрюваного вдалося по ДНК затриманого. Воно співпало з ДНК на залишеної на місці вбивства Аміни Окуєвої зброї.

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