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7 грудня • оновлено в 23:16
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/ Розслідування

Вдарили "зброєю майбутнього": в Україні відбили "атаку" на Зеленського

5.2т
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За останній місяць в Україні суб'єкти національної системи кібербезпеки відбили 11 кібератак, в їх числі – на банківську систему і офіційний сайт президента Володимира Зеленського.

Таку заяву в суботу, 7 грудня, на брифінгу за результатами закритого засідання зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данылов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми щодня відчуваємо атаки з певних територій на наш кіберпростір і працюємо в режимі "24/7/36", відбиваючи ці загрози. Ця зброя майбутнього, і президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу. Якщо ми говоримо про діджіталізацію і цифровізацію держави, повинні розуміти, що ця цифра повинна бути захищена", – підкреслив Данылов.

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Данылов розповів про атаку на сайт Зеленського

Данылов розповів про атаку на сайт Зеленського

Гордон

Він також відзначив високий рівень професіоналізму співробітників служб, відповідальних за забезпечення кібербезпеки країни.

В Україні відбили "атаку" на Зеленського

В Україні відбили "атаку" на Зеленського

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіціі і Генпрокуратурою припинила діяльність масштабного організованого угруповання хакерів-рейдерів.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Олекcій Данілов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кіберзлочини Кібератака РНБО кіберполіція
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Просим сообщить фамилии россиян ФСБэшников и ГРушников которые входят в состав масштабной организованной группировки хакеров-рейдеров( про Рейдеров -круто- Рейдеры - захватчики чего ? )
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Истеричное стадо майданопитеков отчаянно пытается нагнуть Зелю, но свиномое безумие уже не в тренде украинского общества.
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