Вдарили "зброєю майбутнього": в Україні відбили "атаку" на Зеленського

За останній місяць в Україні суб'єкти національної системи кібербезпеки відбили 11 кібератак, в їх числі – на банківську систему і офіційний сайт президента Володимира Зеленського.

Таку заяву в суботу, 7 грудня, на брифінгу за результатами закритого засідання зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данылов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми щодня відчуваємо атаки з певних територій на наш кіберпростір і працюємо в режимі "24/7/36", відбиваючи ці загрози. Ця зброя майбутнього, і президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу. Якщо ми говоримо про діджіталізацію і цифровізацію держави, повинні розуміти, що ця цифра повинна бути захищена", – підкреслив Данылов.

Данылов розповів про атаку на сайт Зеленського Гордон

Він також відзначив високий рівень професіоналізму співробітників служб, відповідальних за забезпечення кібербезпеки країни.

В Україні відбили "атаку" на Зеленського УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіціі і Генпрокуратурою припинила діяльність масштабного організованого угруповання хакерів-рейдерів.

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