Саакашвілі готував революцію за гроші Курченка: з'явилося підтвердження

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі готував у кінці 2017 року державний переворот в Україні. Робив він це коштом проросійського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Як зазначено у розслідуванні OBOZREVATEL, в розпорядженні редакції з'явився висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), який підтверджує справжність скандальних плівок із переговорами олігарха і політика. Йдеться про записи розмов, які були опубліковані в кінці 2017 року Генеральною прокуратури.

На записах чутно, як олігарх за винагороду просить політика допомогти йому захистити власні бізнес-інтереси в Україні. Далі ж стає зрозумілим, що йдеться про підготовку революції. Курченко передав 500 тисяч доларів посереднику і соратнику Міхо Сіверіону Дангадзе. Останнього затримали правоохоронці, і після того, як він півтора року провів у в'язниці, у травні 2018-го Дангадзе підтвердив факт співпраці лідера партії з Сергієм Курченком.

У висновку КНДІСЕ експерт Євген Тимко доходить висновку, що всі плівки є автентичними. "Запис розмови, який міститься 51/802 від 21.11.2017 року... є оригінальним і, з технічної точки зору, автентичним. Зазначений запис не монтувався та не був змінений як під час бесіди, так і після неї", – наголосив експерт.

Звіт експерта

Звіт експерта

Звіт експерта

Звіт експерта

Також автентичними визнані і записи розмови Дангадзе. Експерт чітко вказує, що плівки його розмови не були змонтовані. Весь повний і детальний звіт фахівця, який прямо підтверджує справжність розмови Міхо і його людей з оточенням Сергія Курченка, перебуває в розпорядженні редакції.

В опублікованому розслідуванні OBOZREVATEL звертається до правоохоронців, просить звернути увагу на резонансну інформацію і, можливо, відкрити кримінальну справу за фактом державної зради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 липня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко припинив громадянство Саакашвілі. 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку із правопорушенням.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і він знову прилетів до України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!