Рятує імунітет: знайдено пояснення різким перестановкам Путіна у владі

Заява президента Росії Володимира Путіна про необхідність внесення правок до Конституції його країни пов'язана з бажанням перестрахуватися.

Зокрема, він хоче врятувати своє політичне майбутнє після закінчення правління у 2024 році, заявив колишній посол Британії в Росії (2004-2008 роки) Тоні Брентон у коментарі ВВС.

"Звісно, у Путіна є складнощі. Економічні заходи дуже сильно підірвали популярність його уряду. Є у нього й особиста проблема, пов'язана з тим, що буде після 2024 року, коли закінчиться його президентський термін. І те, що ми зараз спостерігаємо, на мою думку, є показником, що він почав вирішувати ці негаразди", – сказав дипломат.

За словами Брентона, заяви російського президента свідчать, що він віддає частину повноважень парламенту й Держраді.

Володимир Путін

"Водночас я впевнений, що Путін хоче собі роль, яка дає йому контроль над своєю власною політичною долею. Адже одна з його спроб – створити союзну державу з Білоруссю – здається, за останні кілька тижнів почала розвалюватися", – підкреслив колишній посол.

Він також упевнений, що всі ці дії, серед іншого, спрямовані на спроби глави РФ захистити самого себе після 2024 року. Аналогічної точки зору дотримується й ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, пише "Гордон".

"Те, що Путін піде з влади, малоймовірно. Особисто для нього це небезпечно. Він стільки всього накоїв – і всі ці війни, і все інше. І якщо він так вчинить, то втратить державний імунітет та цілком може зіткнутися з міжнародним переслідуванням. Тому йому просто страшно піти", – підкреслив колишній російський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін оголосив про початок конституційної реформи. Він заявив, що не вважає принциповою вимогу про неможливість балотуватися на пост президента більш ніж два терміни поспіль.

Українські політики й журналісти також вважають, що президент РФ почав підготовку до переформатування влади, щоб зберегти свій статус після закінчення каденції у 2024 році.

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