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16 січня • оновлено в 12:46
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Рятує імунітет: знайдено пояснення різким перестановкам Путіна у владі

1.8т
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Заява президента Росії Володимира Путіна про необхідність внесення правок до Конституції його країни пов'язана з бажанням перестрахуватися.

Зокрема, він хоче врятувати своє політичне майбутнє після закінчення правління у 2024 році, заявив колишній посол Британії в Росії (2004-2008 роки) Тоні Брентон у коментарі ВВС.

"Звісно, у Путіна є складнощі. Економічні заходи дуже сильно підірвали популярність його уряду. Є у нього й особиста проблема, пов'язана з тим, що буде після 2024 року, коли закінчиться його президентський термін. І те, що ми зараз спостерігаємо, на мою думку, є показником, що він почав вирішувати ці негаразди", – сказав дипломат.

За словами Брентона, заяви російського президента свідчать, що він віддає частину повноважень парламенту й Держраді.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Водночас я впевнений, що Путін хоче собі роль, яка дає йому контроль над своєю власною політичною долею. Адже одна з його спроб – створити союзну державу з Білоруссю – здається, за останні кілька тижнів почала розвалюватися", – підкреслив колишній посол.

Він також упевнений, що всі ці дії, серед іншого, спрямовані на спроби глави РФ захистити самого себе після 2024 року. Аналогічної точки зору дотримується й ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, пише "Гордон".

"Те, що Путін піде з влади, малоймовірно. Особисто для нього це небезпечно. Він стільки всього накоїв – і всі ці війни, і все інше. І якщо він так вчинить, то втратить державний імунітет та цілком може зіткнутися з міжнародним переслідуванням. Тому йому просто страшно піти", – підкреслив колишній російський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Ілля Пономарьов
Місце
Росія
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Фраза "И если Путин уйдет из власти, он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием." окончательно демонстрирует "уровень" этого диванно-кухонного иксперда.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Эй, "эксперты", хорош рассуждать о том, в чем не разбираетесь. "Может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор..." (В.Высоцкий)
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