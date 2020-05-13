Рябошапка пояснив, чому справи проти Порошенка безперспективні

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що п'ятий президент України Петро Порошенко навряд чи піде під суд за нинішнього розслідування ДБР.

В інтерв'ю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній він пояснив, чому кілька кримінальних проваджень є безперспективними.

"При цих 17 кримінальних провадження навряд чи (Порошенка судитимуть). У тих 16-17 справах я нічого перспективного не бачу", – зазначив Рябошапка.

Колишній генпрокурор також пояснив свої слова про те, що ці справи – "юридичний треш". Він уточнив, що документи свідчать одночасно про неякісну роботу Державного бюро розслідувань і відсутність складу злочину.

"Документ був підготовлений слідчими ДБР, відправлений до Офісу генпрокурора. Прокурори подивилися і в той же вечір сказали, що це неякісний документ. Тому направили до ДБР на доопрацювання. Документ був весь перекреслений. Мало того, там насправді не було доказів, які могли б підтвердити злочини, в яких підозрювався п'ятий президент", – розповів Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Руслан Рябошапка заявив, що підозра стосовно Петра Порошенка, підготовлена ДБР, є необгрунтованим і незаконним "юридичним трешем".

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