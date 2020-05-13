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14 травня • оновлено в 16:54
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/ Розслідування

Рябошапка пояснив, чому справи проти Порошенка безперспективні

6.6т
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Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що п'ятий президент України Петро Порошенко навряд чи піде під суд за нинішнього розслідування ДБР.

В інтерв'ю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній він пояснив, чому кілька кримінальних проваджень є безперспективними.

"Юридичний треш": Рябошапка пояснив, чому справи проти Порошенка безперспективні

"При цих 17 кримінальних провадження навряд чи (Порошенка судитимуть). У тих 16-17 справах я нічого перспективного не бачу", – зазначив Рябошапка.

Колишній генпрокурор також пояснив свої слова про те, що ці справи – "юридичний треш". Він уточнив, що документи свідчать одночасно про неякісну роботу Державного бюро розслідувань і відсутність складу злочину.

"Документ був підготовлений слідчими ДБР, відправлений до Офісу генпрокурора. Прокурори подивилися і в той же вечір сказали, що це неякісний документ. Тому направили до ДБР на доопрацювання. Документ був весь перекреслений. Мало того, там насправді не було доказів, які могли б підтвердити злочини, в яких підозрювався п'ятий президент", – розповів Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Руслан Рябошапка заявив, що підозра стосовно Петра Порошенка, підготовлена ДБР, є необгрунтованим і незаконним "юридичним трешем".

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Петро Порошенко Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Офіс генерального прокурора України
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Пока америкосы отмашку не дадут, то и не посадят. А вот если Трамп війдет на второй срок, то есть вероятность, что он отомстит Парашке. Причем не только за вмешательство в выборы, но и за то что Вальцман кинул, как утверждает друг Трампа Сэм Кислин, на 800 млн. долл. Сэм Кислин: «Да он всех кинул, надо лучше сказать, кого он не кинул! Вот это лучше будет. Кого он не кинул?! Он обманщик. Жадный, страшно жадный во всех отношениях».
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