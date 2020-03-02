"Інформації немає": Рябошапка розповів про паузу в справі Шеремета

Офіс генпрокурора України не має інформації, яку можна розголосити щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Як розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, незважаючи на це, робота над резонансним злочином триває, передає "Інтерфакс-Україна".

"З того, про що можна публічно сказати, поки нічого. Робота ведеться, ведеться активно, наші прокурори постійно працюють зі слідчими з національної політики, але з того, що можна було б публічно озвучити, поки нічого немає", – сказав Рябошапка.

Нагадаємо, правоохоронцям не вдалося встановити зріст людей, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зафіксованих на камерах відеоспостереження, оскільки у слідства з'явилися експертизи, що суперечать одна одній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!