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2 березня • оновлено в 12:55
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/ Розслідування

Рябошапка: у справі Шеремета немає нової інформації

1.4т
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Офіс генпрокурора України не має інформації, яку можна розголосити щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Як розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, незважаючи на це, робота над резонансним злочином триває, передає "Інтерфакс-Україна".

"З того, про що можна публічно сказати, поки нічого. Робота ведеться, ведеться активно, наші прокурори постійно працюють зі слідчими з національної політики, але з того, що можна було б публічно озвучити, поки нічого немає", – сказав Рябошапка.

"Інформації немає": Рябошапка розповів про паузу в справі Шеремета

Нагадаємо, правоохоронцям не вдалося встановити зріст людей, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зафіксованих на камерах відеоспостереження, оскільки у слідства з'явилися експертизи, що суперечать одна одній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено музикантові, волонтеру й бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку та військову медсестру Яну Дугарь підозрюють у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи в суд необхідно зібрати додаткові докази, оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

  • Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета дитячу хірургиню Юлію "Лисицю" Кузьменко.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
пума с бучей все еще не насобирали всего бабла сколько рябошапка запросил что ли?))
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