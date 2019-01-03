МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Рвуться у Керченську протоку? У Порошенка пролили світло на плани флоту України

4.6тЧитати матеріал російською

Україна дійсно готує новий прохід через Керченську протоку.

Про це заявив радник Президента України, радник міністра оборони України Юрій Бірюков. Він дав пояснення словам секретаря РНБО Олександра Турчинова, передає "5 канал".

"Тут усе дуже просто. Згідно з міжнародними домовленостями, законами, угодами, українські військові кораблі мають право безперешкодного проходу з Чорного в Азовське море і навпаки. Кінець історії. Так, ми продовжимо це робити, незалежно від того, подобається це росіянам чи ні. Ми і далі будемо це робити", – підкреслив він.

Новини
Проходи України через Керченську протоку: Полторак пояснив причину

Україна готує новий ривок у Керченську протоку

Україна готує новий ривок у Керченську протоку

ГолосUA

Бірюков також додав: "Наступного разу візьмемо із собою міжнародних спостерігачів. І нехай росіяни ще раз спробують щось таке зобразити".

Водночас він нагадав, за яких обставин сталася агресія РФ у Керченській протоці.

"Треба пам'ятати: те, що сталося у листопаді, – це суміш усього. По-перше, росіяни самі провокували, тому що вони, напевно, розраховували на те, що наші військові відкриють вогонь. Тоді вони отримали би повний спектр доказів того, що ми вели себе агресивно. Треба ще пам'ятати, що наші кораблі були захоплені в міжнародних водах. Тобто, це вже за межами всіх оповідань росіян про те, що хтось із наших кораблів порушив територіальні води. Води чого, Криму? Крим – це Україна. Тому так, наші кораблі будуть ходити і в подальшому. Ми не можемо сказати: "Ми злякалися, і більше не підемо", – заявив співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особи
Юрій БірюковОлександр Турчинов
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
4
16
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вам пидорам никто не запрещал проход по каналу,хули вы твари пиздите.Зделали запрос,встали в очередь,приняли на борт лоцмана,и похуярили.Но вы же твари всегда пытаетесь из всего зделать маскарад,и видимость перемоги,за ,что и получаете берцем по ебалу,у вас шароварных в крови эпатаж и хвастовство,что в оконцовке приводит к жалкому скулежу и просьбами о допомоге,вы клоуны нелепые.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Слепцов Егор
Слепцов Егор
Ну в следующий раз укромореманов похоже отправят на дно морское крабов и рапанов кормить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
если там будут наблюдатели а тем более из нато то хуй мы вас куда пустим будете стоять и умалять хохляцкие пидоры
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги