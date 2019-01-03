Рвуться у Керченську протоку? У Порошенка пролили світло на плани флоту України

Україна дійсно готує новий прохід через Керченську протоку.

Про це заявив радник Президента України, радник міністра оборони України Юрій Бірюков. Він дав пояснення словам секретаря РНБО Олександра Турчинова, передає "5 канал".

"Тут усе дуже просто. Згідно з міжнародними домовленостями, законами, угодами, українські військові кораблі мають право безперешкодного проходу з Чорного в Азовське море і навпаки. Кінець історії. Так, ми продовжимо це робити, незалежно від того, подобається це росіянам чи ні. Ми і далі будемо це робити", – підкреслив він.

Україна готує новий ривок у Керченську протоку ГолосUA

Бірюков також додав: "Наступного разу візьмемо із собою міжнародних спостерігачів. І нехай росіяни ще раз спробують щось таке зобразити".

Водночас він нагадав, за яких обставин сталася агресія РФ у Керченській протоці.

"Треба пам'ятати: те, що сталося у листопаді, – це суміш усього. По-перше, росіяни самі провокували, тому що вони, напевно, розраховували на те, що наші військові відкриють вогонь. Тоді вони отримали би повний спектр доказів того, що ми вели себе агресивно. Треба ще пам'ятати, що наші кораблі були захоплені в міжнародних водах. Тобто, це вже за межами всіх оповідань росіян про те, що хтось із наших кораблів порушив територіальні води. Води чого, Криму? Крим – це Україна. Тому так, наші кораблі будуть ходити і в подальшому. Ми не можемо сказати: "Ми злякалися, і більше не підемо", – заявив співрозмовник.

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