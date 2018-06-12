"Русскій мір" в Україні готується до реваншу - Тука

Наразі наявна низка непрямих вказівок на те, що Росія готується до широкомасштабної війни з Україною. Після мундіалю-2018 внаслідок низки об'єктивних причин може скластися досить небезпечна ситуація.

Однією з найсерйозніших загроз є загроза дестабілізації ситуації в країні. Проросійські сили в Україні готуються до реваншу.

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука.

Георгій Тука Апостроф

- Путін 7 червня пригрозив Україні проблемами для державності в разі атаки на "ДНР". Він сказав: "Якщо це станеться, я гадаю, що це матиме дуже важкі наслідки для української державності в цілому".

Як ви для себе інтерпретували б це сповіщення Путіна? Чи уявляєте ви проліт російських бомбардувальників і винищувачів над Києвом? Висадку російського десанту в українському урядовому кварталі?

- У мене жодних подвійних тлумачень ця фраза не викликала. Я особисто сприймаю її як загрозу застосування військової сили в повному масштабі. З моєї точки зору, все досить очевидно, конкретно і прозоро.

- Як ви уявляєте найбільшу військову загрозу для України з боку Російської Федерації?

- Якщо говорити з точки зору військової складової, то це, поза всяким сумнівом, авіація і ракетні війська. А якщо не брати до уваги військову компоненту, то, з моєї точки зору, набагато небезпечнішою є дестабілізація ситуації всередині країни.

- Чи є у міністерства план дій на випадок відкритої російської військової атаки на Київ і на випадок спроб дестабілізації ситуації?

- Це питання не до нас, а, скоріше, до спецслужб, до Радбезу.

- Чи є в Україні план з протидії спробам Кремля привести до влади в країні проросійські політичні сили?

- Судячи з того, що я спостерігаю в українському політикумі зараз, у мене складається враження, що ніякого плану немає. Я бачу розгул цих сил - під різними прапорами, під різними брендами.

Цей сценарій був розкритий "Миротворцем" ще у 2016 році, коли хлопці розкрили поштову скриньку дами, яка на той час була "міністром інформації "ДНР" (Олени Нікітіної. - Ред.)

В її листуванні з росіянами весь цей сценарій був детально описаний, аж до створення гуманітарних організацій, контрольованих Кремлем, із застосуванням української символіки та відповідної риторики.

Я спостерігаю за всім цим з боку, і у мене перед очима картина тих даних, які опинилися в публічному доступі завдяки "Миротворцю" ще у 2016 році.

Я вважаю, що ці проросійські сили дуже небезпечні. Вони готуються до реваншу. Але я не бачу будь-яких адекватних, з моєї точки зору, заходів для того щоб убезпечитися від цієї проросійської чуми.

- Яких заходів слід було б вжити?

- Я неодноразово висловлював свою точку зору. Я не прихильник вседозволеності, на яку у нас перетворилася так звана демократія.

У нас демократії за 25 років не було як такої, і те, що ми маємо зараз, назвати демократією язик не повертається.

Ініціативи, які просуває "Опозиційний блок" щодо переговорів - це все ініціативи Кремля, починаючи з 2014 року. "Київ повинен домовлятися з Луганськом і Донецьком". Ось зараз товариш Бойко з компанією, у яких зірки Кремля як тавро на лобі, виступають з цією тезою.

В ту ж саму дудку паралельним курсом дмуть Мураєв із Рабиновичем, розповідаючи про "східно-європейську Швейцаріїю". У цьому ж ключі працює церковник Новінський, в цьому ж ключі працює миротвориця Королевська зі своїми "Жінкамі за мир".

І всі ці контори, організації - з одного кубла.

- Що можна зробити в такій ситуації? Як не допустити реваншу, про який ви сказали?

- Я вважаю, що треба міняти методи, які є у держави і які, на жаль, держава не застосовує. З моєї точки зору, як мінімум, 30% Верховної Ради - це корупціонери і хабарники, яким, як мінімум, вже років 10 місце на нарах. Цього не робиться.

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Пропаганда явно проросійських настроїв у нас не карається належним чином. Колишні керівники сепаратистських рухів гуляють по Києву. Маємо те, що маємо.

- 7 червня в ході прямої лінії з Путіним письменник-російський терорист Захар Прилєпін, що воює за "ДНР", спрогнозував можливий наступ українських військ на Донбасі. Він сказав: "У нас тут є відчуття, що українська армія скористається чемпіонатом світу з футболу і почне активні бойові дії, наступальні". Прилєпін у своєму питанні видає бажане за дійсне?

- За останні 2 тижні я кілька разів дивився різні політичні шоу в Росії на різних каналах, і у всіх була одна й та сама теза: підла фашистська київська хунта готується до захоплення Горлівки для того щоб взяти в петлю Донецьк і втягнути всю Росію в повномасштабну війну.

Знаючи абсолютно достовірно, що жодних передумов для таких дій української армії не існує, я для себе зробив висновок, що це інформаційна підготовка для можливості великомасштабних, повномасштабних військових дій.

- Навіщо такі дії зараз Кремлю?

- Зараз ні, але чемпіонат світу з футболу закінчиться дуже-дуже скоро.

В кінці минулого року ми давали прогноз про те, що друга половина нинішнього року для України буде найважчою, оскільки в цей момент держава буде найбільш уразливою.

З одного боку, у Путіна будуть розв'язані руки із завершенням мундіалю, з іншого боку, він вже набуде статусу чергового нового президента, а у нас почнеться розпал президентських і парламентських виборів з усіма негативними наслідками - з популістським чадом та всім іншим.

У цей час країна буде вкрай вразливою.

- Як стало відомо, близько 5 тисяч громадян України мають намір їхати в Росію на чемпіонат світу. Хто вони, по-вашому? Негідники і сволота? Чи спорт поза політикою?

- Знаєте, якби туди поїхали футбольні фанати, які свого часу нам подарували відому пісеньку про Путіна, то я б це підтримав, зрозумів і прийняв. Але оскільки люди їдуть просто на шоу...

Останнім часом їх часто порівнюють із заробітчанами. Мовляв, як же так, наші їдуть туди працювати. Наші їдуть туди, тому що жерти нічого, а ці їдуть кайф отримати.

Тому у мене жодного співчуття і розуміння до цих людей немає.

- На вашу думку, чи загрожує їм небезпека на території Російської Федерації? Чи можуть вони бути затримані, заарештовані, засуджені?

- По-моєму, в нашій сучасній історії досить випадків, коли наших громадян не просто затримували на території Російської Федерації по безглуздим звинуваченням. Були випадки, коли людей викрадали на території сусідніх держав і вивозили їх до РФ.

Тому очікувати можна будь-чого.

- Кого ви бачите новим донецьким губернатором замість Павла Жебрівського?

- Чесно кажучи, не знаю. Це не мої повноваження, це вертикаль президента. Президенту видніше.

Але я б хотів бачити, з одного боку, спадкоємність курсу для того щоб бідна воююча область не постраждала від чергової зміни керівника та всієї команди. З іншого боку, я б хотів, щоб на місце Павла Івановича прийшла людина, яка б більше уваги приділяла проблемі житла для переселенців.

- Як відкриття Кримського/Керченського мосту відбилося на українському плані з деокупації Кримського півострова?

- Наскільки мені відомо, це не відбилося жодним чином. Коли створювалася стратегія, довелося реагувати на наявний фактор. Фіналізація процесу тут не зіграла ролі.