"Русскій мір" несе розруху: з'явилося моторошне фото наслідків обстрілу в Авдіївці

У мережі з'явилося фото наслідків обстрілу терористами "ДНР" житлового сектора під Авдіївкою. На ньому видно, що окупанти повністю зруйнували один із будинків мирного населення в дачному селищі "Акація".

Страшним фотодоказом російської агресії поділилися на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

Обстріл Авдіївки Facebook "Повернись живим"

"Тут жили люди... 14 листопада близько 15:00 терористи обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Кам'янка неподалік від Авдіївки з РПГ, АГС і стрілецької зброї. Але від їх снарядів постраждали і цивільні. На фото – повністю знищений окупантами двоповерховий будинок в дачному містечку "Акація". Ось такий він – "русскій мір", несе тільки розруху і горе", – підписали красномовне фото.

Українці в коментарях під постом обурилися цинізмом і холоднокровністю російських загарбників і засудили їх військові злочини на українській землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обстрілу окупантами селища "Акація" в штабі ООС підкреслили, що терористи вчергове підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення.

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