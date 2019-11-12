Рука стирчала з вигрібної ями: на Черкащині чоловік розправився з другом

Житель Черкащини до смерті забив свого товариша залізним прутом. А щоб приховати злочин – заховав тіло у вигрібній ямі.

Як повідомила пресслужба обласного управління Нацполіції на своєму офіційному сайті, до правоохоронців звернулись люди. Ті побачили, як у дворі місцевого жителя із ями стирчить людська рука.

На території домоволодіння поліцейські виявили труп зі слідами насильницької смерті та знаряддя вбивства. Господар будинку зізнався у скоєному. Інцидент стався в одному із сіл Лисянського району.

Чоловік вбив друга залізним прутом typical.if.ua

З’ясувалось, що напепедодні чоловіки разом випивали. Між ними виникла суперечка. Господар схопив залізного прута та декілька разів ударив ним по голові товариша. Від отриманих травм він помер на місці. Але його вбивця намагався приховати злочин, скинувши тіло у вигрібну яму.

Черкащанина затримано і оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в орендованій квартирі в Черкасах зловмисник силоміць утримував свою знайому, аби отримати викуп за звільнення. Від її чоловіка шантажист вимагав тисячу доларів США та автомобіль.

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