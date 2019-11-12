Головна Новини
12 листопада • оновлено в 12:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Рука стирчала з вигрібної ями: на Черкащині чоловік розправився з другом

377
Читати матеріал російською

Житель Черкащини до смерті забив свого товариша залізним прутом. А щоб приховати злочин – заховав тіло у вигрібній ямі.

Як повідомила пресслужба обласного управління Нацполіції на своєму офіційному сайті, до правоохоронців звернулись люди. Ті побачили, як у дворі місцевого жителя із ями стирчить людська рука.

На території домоволодіння поліцейські виявили труп зі слідами насильницької смерті та знаряддя вбивства. Господар будинку зізнався у скоєному. Інцидент стався в одному із сіл Лисянського району.

Чоловік вбив друга залізним прутом

Чоловік вбив друга залізним прутом

typical.if.ua

З’ясувалось, що напепедодні чоловіки разом випивали. Між ними виникла суперечка. Господар схопив залізного прута та декілька разів ударив ним по голові товариша. Від отриманих травм він помер на місці. Але його вбивця намагався приховати злочин, скинувши тіло у вигрібну яму.

Новини
Топив відрубані руки: у Росії викладач по-звірячому вбив студентку

Черкащанина затримано і оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в орендованій квартирі в Черкасах зловмисник силоміць утримував свою знайому, аби отримати викуп за звільнення. Від її чоловіка шантажист вимагав тисячу доларів США та автомобіль.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Черкаси
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки