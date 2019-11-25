Розвідник Матюха не єдиний: розкриті завдання українських "Штірліців" в ОРДЛО

Колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха, який виявився розвідником ГУР Міноборони України, – далеко не єдиний український агент в ОРДЛО.

Про роботу української розвідки на окупованих територіях Донбасу розповів директор Центру досліджень проблем національної безпеки Національного університету "Острозька академія" Тарас Жовтенко в ефірі ObozTV.

Жовтенко наголосив, що агентурна робота – це наріжний камінь роботи будь-яких спецслужб, що набуває особливої актуальності під час війни або військового конфлікту.

"Однозначно, це не поодинокий випадок. Таких людей (як Матюха. – Ред.) набагато більше. Вони перебувають у різних статусах і на різному рівні", – зазначив він.

За словами експерта, агенти-розвідники працюють у трьох основних напрямках.

"Перший момент – пріоритет №1 роботи будь-яких спецслужб – збір інформації про реальні потенційні загрози. Причому різнопланові. Навіть якщо ми говоримо про збройний конфлікт, не можна відкидати важливість інформації цивільного характеру: про соціально-економічний стан, настрої серед населення тощо", – пояснив він.

"Другий момент – виконання специфічних завдань, пов'язаних із посадою, яку людина обіймає. Наприклад, у даному разі – внесення якихось конфліктних моментів у відносини керівництва т.зв."республік", – навів приклад Жовтенко.

Крім того, на його думку, інформація про роботу Матюхи була розкрита не випадково.

"Третій момент – похідне від перших двох – це створення інформаційних приводів, які ми сьогодні обговорюємо. Бо інформація про роботу таких людей також поширюється не випадково, і вона має бути вписана в загальну інформаційну політику держави", – резюмував фахівець.

Едуард Матюха Кадр із відеоінтерв'ю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

розвідник Едуард Матюха, якого ЗМІ вже прозвали "українським Штірліцем", пропрацював на окупованому Донбасі понад 5 років і навіть був "народним мером" Горлівки.

Наприкінці листопада 2019 року стало відомо, що Матюха повернувся на підконтрольну Києву територію. Він розповів про плани Росії захопити Одеську і Харківську області. За даними ЗМІ, у Матюхи є докази злочинів Кремля на Донбасі, їхні схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси та інша важлива інформація.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан припустив, що Матюха вирішив припинити свою діяльність в "ДНР", оскільки опинився на межі розкриття.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!