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25 листопада • оновлено в 13:19
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Розвідник Матюха не єдиний: розкриті завдання українських "Штірліців" в ОРДЛО

1.1т
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Колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха, який виявився розвідником ГУР Міноборони України, – далеко не єдиний український агент в ОРДЛО.

Про роботу української розвідки на окупованих територіях Донбасу розповів директор Центру досліджень проблем національної безпеки Національного університету "Острозька академія" Тарас Жовтенко в ефірі ObozTV.

Жовтенко наголосив, що агентурна робота – це наріжний камінь роботи будь-яких спецслужб, що набуває особливої актуальності під час війни або військового конфлікту.

"Однозначно, це не поодинокий випадок. Таких людей (як Матюха. – Ред.) набагато більше. Вони перебувають у різних статусах і на різному рівні", – зазначив він.

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За словами експерта, агенти-розвідники працюють у трьох основних напрямках.

"Перший момент – пріоритет №1 роботи будь-яких спецслужб – збір інформації про реальні потенційні загрози. Причому різнопланові. Навіть якщо ми говоримо про збройний конфлікт, не можна відкидати важливість інформації цивільного характеру: про соціально-економічний стан, настрої серед населення тощо", – пояснив він.

"Другий момент – виконання специфічних завдань, пов'язаних із посадою, яку людина обіймає. Наприклад, у даному разі – внесення якихось конфліктних моментів у відносини керівництва т.зв."республік", – навів приклад Жовтенко.

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Крім того, на його думку, інформація про роботу Матюхи була розкрита не випадково.

"Третій момент – похідне від перших двох – це створення інформаційних приводів, які ми сьогодні обговорюємо. Бо інформація про роботу таких людей також поширюється не випадково, і вона має бути вписана в загальну інформаційну політику держави", – резюмував фахівець.

Едуард Матюха

Едуард Матюха

Кадр із відеоінтерв'ю

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Тарас Жовтенко Едуард Матюха
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Новини Донбасу Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А сколько разведчиков ЛДHP сидит в СБУ?
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Что то новое в разведки.А завтра будут визжать,что "невинного" повезали на Донбассе,откуда они там?
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