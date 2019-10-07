Розведення військ на Донбасі: з'явилися нові подробиці

У Луганській області після розведення військ в районі населеного пункту Золоте українські військові залишать територію, де розташовано близько 120 домогосподарств.

Про це розповів у ефірі ObozTV речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. За його словами, після відходу ЗСУ порядок на цій території підтримуватимуть сили Національної поліції.

"Коли військові відійдуть на кілометр назад, майже 120 будинків можуть опинитися в зоні розведення сил, яка вимагає посиленої уваги й присутності поліції", – підкреслив він.

Шевченко нагадав, що раніше в Станиці Луганській близько 70 домогосподарств потрапили в таку ж зону: "З початку липня до початку жовтня у нас немає відомостей, що там відбуваються якісь погані речі. Це говорить про те, що поліцейський сервіс діє".

"Поліція нестиме службу за будь-яких умов, навіть якщо військові будуть відведені відповідно до домовленостей на найвищих рівнях. Це однаково залишається українською територією, однаково там має бути правоохоронний сервіс. Він буде забезпечений збільшеними силами Національної поліції, зокрема, зросте кількість піших і автомобільних патрулів", – розповів він.

"Там буде штатна кількість правоохоронців плюс нарощені сили з додаткових ресурсів поліції Луганської області, а якщо треба, то й інших регіонів. Щоб підтримати правопорядок, вистачить", – додав Шевченко.

mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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