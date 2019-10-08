Розведення військ на Донбасі: в Міноборони назвали причину зриву

Почати розведення військ у Золотому Луганської області завадили безперервні обстріли. Підготовка ж до відведення сил успішно триває.
Про це після візиту в Золоте на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Андрій Загороднюк.
"З технічної точки зору підготовка до розведення в цьому напрямку йде досить успішно, але почати його заважають обстріли. Підкреслю, що розведення сил і засобів може відбутися тільки після семи днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено", – уточнив глава Міноборони.
За його словами, в місті створять координаційний центр, який консолідуватиме представників місцевої адміністрації, ЗСУ і Нацполіції.
Відведення військ у Золотому не відбулися через обстріли
Facebook Андрій Загороднюк
Також Загороднюк повідомив, що в Станиці Луганській, звідки сили відвели раніше, ситуація оцінюється як спокійна.
"У випадку провокації або загострення – готові діяти адекватно", – заявив міністр оборони.
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Як писав OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей із розведення військ у Петровському й Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться у межах реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмайера". Після розведення сил очікується проведення виборів у ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, який погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил в районі Петровського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки було порушено перемир'я.
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