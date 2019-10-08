Розведення військ на Донбасі: в Міноборони назвали причину зриву

Почати розведення військ у Золотому Луганської області завадили безперервні обстріли. Підготовка ж до відведення сил успішно триває.

Про це після візиту в Золоте на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"З технічної точки зору підготовка до розведення в цьому напрямку йде досить успішно, але почати його заважають обстріли. Підкреслю, що розведення сил і засобів може відбутися тільки після семи днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено", – уточнив глава Міноборони.

За його словами, в місті створять координаційний центр, який консолідуватиме представників місцевої адміністрації, ЗСУ і Нацполіції.

Відведення військ у Золотому не відбулися через обстріли Facebook Андрій Загороднюк

Також Загороднюк повідомив, що в Станиці Луганській, звідки сили відвели раніше, ситуація оцінюється як спокійна.

"У випадку провокації або загострення – готові діяти адекватно", – заявив міністр оборони.

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Як писав OBOZREVATEL:

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