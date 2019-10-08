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9 жовтня • оновлено в 05:21
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Розведення військ на Донбасі: в Міноборони назвали причину зриву

1.9т Читати матеріал російською

Почати розведення військ у Золотому Луганської області завадили безперервні обстріли. Підготовка ж до відведення сил успішно триває.

Про це після візиту в Золоте на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"З технічної точки зору підготовка до розведення в цьому напрямку йде досить успішно, але почати його заважають обстріли. Підкреслю, що розведення сил і засобів може відбутися тільки після семи днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено", – уточнив глава Міноборони.

За його словами, в місті створять координаційний центр, який консолідуватиме представників місцевої адміністрації, ЗСУ і Нацполіції.

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Відведення військ у Золотому не відбулися через обстріли

Відведення військ у Золотому не відбулися через обстріли

Facebook Андрій Загороднюк

Також Загороднюк повідомив, що в Станиці Луганській, звідки сили відвели раніше, ситуація оцінюється як спокійна.

"У випадку провокації або загострення – готові діяти адекватно", – заявив міністр оборони.

Розведення військ на Донбасі: в Міноборони назвали причину зриву

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Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Надеются за неделю договориться с радикалами ? Но тут толькуо ампутация поможет, лечению это не поддаётся !
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1
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Исаев Денис
Исаев Денис
Здесь же писали что вместо отвода войск Азов занял село Золотое и Белецкий заявил что никуда оттуда не уйдут, а эта трусливая мразь вместо того что бы поставить на место нациков, рассказывает про какие то мифические обстрелы.
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филипп филипыч
филипп филипыч
кто стреляет? активисты скажут что ополченцы. кто против формулы штайнмаера? активисты. получается ополченцы действуют в интересах активистов? я один не вижу логику?))
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3
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
филипп филипыч, тут у радикалов своя логика: на волне патриотизма попробовать получить кусок властного пирога, неужели ты веришь, что они и впрям будут воевать ? Шесть лет прятались, а тут вдруг смелость проснулась ? Ну бред ...
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