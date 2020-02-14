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14 лютого • оновлено в 15:14
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Розведення сил у Гнутовому: експерт назвав плюси і озвучив прогноз

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Військовий експерт, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин заявив, що розведення військ поблизу села Гнутове Донецької області "давно слід було провести".

"Це одна з тих точок, де можна було давно пропонувати розведення. За рівнем безпеки вона приблизно така ж, як Петровське. Можна пробувати розводити там", – сказав він OBOZREVATEL.

Експерт додав, що на створення зони безпеки в цьому місці чекають і місцеві жителі. "Там КПВВ, через який люди їдуть з Гнутове на Маріуполь", – пояснив він.

Розведення сил в Гнутове чекають місцеві жителі

Розведення сил в Гнутове чекають місцеві жителі

За оцінками Волошина, процес розведення сил повинен бути успішним. "Я думаю, що вийде. Україна в цьому зацікавлена, а Росія натисне на своїх маріонеток", – зауважив він.

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На думку експерта, ще дві точки, в яких "реально провести деякі роботи і найближчим часом розвести сили" - район поблизу залізничного моста біля Станиці Луганської і в Новоселівці-2, "в районі Світлодарської дуги". "Там можна найшвидше провести заходи щодо двостороннього, дзеркального розведення сил", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, 12 лютого на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську практично домовилися про нову ділянку розведення військ на Донбасі – Гнутове, по решті до угоди поки що не прийшли.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Відведення військ на Донбасі Ексклюзив
Особа
Владислав Волошин
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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