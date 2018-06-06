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"Розстрільний список": СБУ підтвердила справжність

2.2тЧитати новину російською

Раніше опублікований список з 47 журналістів і блогерів, на яких російські спецслужби готували замахи, є справжнім.

Про це повідомив представник Служби безпеки України, передає ВВС.

У спецслужбі додали, що людей з цього списку російські силовики планували "фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни".

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Варто відзначити, що раніше спікер СБУ Олена Гітлянська заявила, що список нікому не передавали, так як він складає таємницю слідства. Спецслужба відкрила кримінальне провадження за фактом публікації "розстрільного списку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання "Страна" опублікувало список з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що "розстрільний список" силовикам передали люди з оточення Бориса Германа, якого заарештовано за підозрою в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Місце
Україна
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