Розстріл "Сармата": у справі сплив скандальний нюанс

Автомобіль "Таврія" Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат", був викрадений для скоєння злочину.

Як повідомляє "Громадське", посилаючись на заяву Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, за документами авто жодним чином не пов'язане з підозрюваними у вбивстві.

"Згідно з наявними в головному управлінні (Держгеокадастру. - Ред.) документальними даними, жодних дозволів на користування вищевказаним автомобілем третім особам - Артему Матюшиному і Миколі Ломако (підозрюваним у виконанні вбивства. - Ред.) - головним управлінням не надавалося", - заявили у відомстві.

Віталій Олешко

Відзначається, що за фактом викрадення автомобіля Держгеокадастру звернувся до поліції Запорізької області.

hromadske.ua

Нагадаємо, учасника АТО з позивним "Сармат" застрелили в місті Бердянськ Запорізької області. Раніше біля Мелітополя були затримані підозрювані в скоєнні цього злочину.

Як писав OBOZREVATEL, у слідства є підстави вважати, що вбивство активіста є замовним.