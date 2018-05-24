Розстріл депутата "Батьківщини" в Черкасах: у поліції повідомили подробиці

Поліція затримала вбивцю депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури.

Як передає прес-служба Нацполіції, про це повідомив глава відомства Сергій Князєв, додавши, що зараз злочинець перебуває в лікарні під конвоєм.

"Сьогодні (24 травня. - Ред.), близько 18-ї години, до поліції Черкас надійшло повідомлення про збройний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських об'єднань. Згідно з отриманим повідомленням, у будівлю на вулиці Хрещатик у Черкасах увірвався чоловік, у руках якого був пістолет і граната", - розповіли в Нацполіції.

За словами Князєва, зловмисник закрився всередині, але не висував ніяких вимог. Поліція оточила район, було введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Заручник". Найближчий спецпідрозділ КОРД із м. Кропивницький був піднятий за тривогою і направлений до Черкас.

"Почувши звуки пострілів у приміщенні, керівники операції прийняли рішення про проведення активних дій. Начальник поліції Черкаської запропонував себе як заручника в обмін на людей, які могли перебувати в приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де знаходився озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника", - розповів Князєв.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили та знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1. "Якби вона не була своєчасно виявлена, то ті працівники поліції, які проникли в приміщення, загинули б або отримали важкі тілесні ушкодження", - зазначив глава Нацполіції, повідомивши, що обставини і мотиви будуть з'ясовані найближчим часом.

Поліція Черкаської області проводить розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство.

"Разом із тим слідчі врахують фактор захоплення заручників, а також додатковий епізод - встановлення "розтяжки", який буде кваліфікуватися як замах на вбивство співробітників поліції", - додав Князєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата.