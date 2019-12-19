Розширення "кордонів" "Л/ДНР": генерал попередив про загрозу

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан допустив, що рішення про встановлення "державних кордонів" "ДНР" і "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей можуть свідчити про підготовку розширеної агресії Росії щодо України.

"У терористичних "Л/ДНР" ніяких самостійних рішень без санкції Кремля не ухвалюється. Безумовно, була чітка вказівка з боку Кремля", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, "рішення" "республік" про розширення своїх "кордонів" можуть переслідувати кілька цілей. По-перше, їх можна розглядати як тиск на Україну. По-друге, як спробу продемонструвати громадянам окупованих територій Донбасу, що "влада" достатньо сильна.

Прапори "ДНР"

І, нарешті, по-третє, ці "рішення" можуть говорити про загрозу розширення агресії, припустив генерал. У цьому контексті він сказав: "Так, загроза повномасштабної агресії є, але все залежить від того, як ми самі будемо поводитися, як ми мобілізуємо зовнішній фактор. І головне – якими темпами ми будемо зміцнювати свою обороноздатність".

Як писав OBOZREVATEL, 18 грудня в терористичній "Луганській народній республіці" "парламент" ухвалив закон, яким "державний кордон" встановили в межах всієї Луганської області. Наприкінці листопада рішення про встановлення "державного кордону" в межах всієї Донецької області ухвалили в терористичній "ДНР".

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