Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

У мережі опублікували підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році.

Їхні фото і дані вдалося зібрати волонтерам Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Всі вони служили в 184-й бригаді кораблів охорони водного району (184 БрКОВР).

Так, серед росіян, які причетні до незаконних дій Росії в Криму, були помічені:

Баранов Ігор В'ячеславович (м. Казань, Росія). Служив моряком на малому протичовновому кораблі (МПК) "Поворино" (бортовий номер 053). Отримав медаль за окупацію Криму.

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

Баранов також показав у мережі фото посвідчення до медалі, в якому вказано багато важливої ​​інформації.

informnapalm.org

Жуков Олексій (м. Єсентуки, Росія) – військовослужбовець Новоросійської ВМБ. Також служив на МПК "Поворино". Нагороджений медаллю за захоплення Криму.

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

Кузьменко Дмитро Євгенійович – командир бригади, капітан 1-го рангу. Підписував нагородні документи до медалей за окупацію Криму.

informnapalm.org

Шилов Євген – капітан 3 рангу. Був командиром МПК "Поворино" під час захоплення Криму.

informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оприлюднили дані активістів, які зникли і загинули в Криму за роки анексії півострова.

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