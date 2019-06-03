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Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

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У мережі опублікували підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році.

Їхні фото і дані вдалося зібрати волонтерам Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Всі вони служили в 184-й бригаді кораблів охорони водного району (184 БрКОВР).

Так, серед росіян, які причетні до незаконних дій Росії в Криму, були помічені:

Баранов Ігор В'ячеславович (м. Казань, Росія). Служив моряком на малому протичовновому кораблі (МПК) "Поворино" (бортовий номер 053). Отримав медаль за окупацію Криму.

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Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Баранов також показав у мережі фото посвідчення до медалі, в якому вказано багато важливої ​​інформації.

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Жуков Олексій (м. Єсентуки, Росія) – військовослужбовець Новоросійської ВМБ. Також служив на МПК "Поворино". Нагороджений медаллю за захоплення Криму.

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Кузьменко Дмитро Євгенійович – командир бригади, капітан 1-го рангу. Підписував нагородні документи до медалей за окупацію Криму.

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Шилов Євген – капітан 3 рангу. Був командиром МПК "Поворино" під час захоплення Криму.

Розсекречені військові Чорноморського флоту, які захоплювали Крим: фото і дані

informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оприлюднили дані активістів, які зникли і загинули в Криму за роки анексії півострова.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
И как там говорят...военные преступления не имеют срока давности? А где лапти....не подошли...не обозначились в комментах? Страницы вырваны в методичке что ли???
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Антошин Денис
Антошин Денис
Поздравляю всех обладателей медали "За возвращение Крыма"! Редактор издания опечатался, на медали, как и в прошедшем, не слово о оккупации
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Антошин Денис, там слова не нужны...сам факт медали рано или поздно, каждому по заслугам как говорится.
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