Розрив селезінки і операція: на Полтавщині командира взводу Нацгвардії звинуватили в побитті солдатів

У Полтавській області командира взводу Національної гвардії звинуватили в побитті двох своїх підлеглих.

У березні 2019 року під час польових тренувань він вдарив кулаком в грудину двох військових, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"У цей же день командир завдав одному з них удар ногою в ліву частину тулуба, чим спровокував травму живота з розривом селезінки та внутрішньою кровотечею. Орган довелося видаляти", – уточнили в ГБР.

Національна гвардія (ілюстрація) "24"

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу. За побиття йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, на Київщині, в місті Бориспіль, військового Національної гвардії підозрюють у вбивстві одного і поранення другого чоловіка. За версією слідства, конфлікт між військовим і двома іншими чоловіками виник через політичні розбіжності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!