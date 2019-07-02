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Розрив селезінки і операція: на Полтавщині командира взводу Нацгвардії звинуватили в побитті солдатів

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У Полтавській області командира взводу Національної гвардії звинуватили в побитті двох своїх підлеглих.

У березні 2019 року під час польових тренувань він вдарив кулаком в грудину двох військових, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"У цей же день командир завдав одному з них удар ногою в ліву частину тулуба, чим спровокував травму живота з розривом селезінки та внутрішньою кровотечею. Орган довелося видаляти", – уточнили в ГБР.

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Національна гвардія (ілюстрація)

Національна гвардія (ілюстрація)

"24"

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу. За побиття йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, на Київщині, в місті Бориспіль, військового Національної гвардії підозрюють у вбивстві одного і поранення другого чоловіка. За версією слідства, конфлікт між військовим і двома іншими чоловіками виник через політичні розбіжності.

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Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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