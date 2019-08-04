Розправилися свої ж: стало відомо про вбивство сина ексватажка "ДНР"

У Донецьку вбили сина одного з колишніх ватажків "ДНР" Ігоря Андрієнка – репера Єгора Андрієнка, який виступав під псевдонімом "Борзіні".

За попередніми даними, його застрелив бойовик Хамелеон із терористичного батальйону "Восток". Інцидент трапився ще в кінці липня, проте подробиці спливли тільки зараз.

Як пише "Східний варіант", інформація про смерть 27-річного співака вперше з'явилася в групі Борзіна Official.

У Донецьку вбили сина ексватажка "ДНР" колаж

"В ніч з 28 на 29 липня загинув від вогнепального поранення реп-виконавець Борзіні, якого ми знаємо за композицією "Своїх не кидаємо" та альбому Шахта – На гора на лейблі 100PRO", – йшлося в повідомленні.

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Через кілька днів у коментарях до допису дружина репера озвучила перші прізвища. Відповідаючи на запитання, хто ж стріляв у Андрієнка, жінка написала: "Він перебував у кімнаті з Хамелеоном (Восток)".

За інформацією видання, терорист із таким позивним дійсно служить у бандформуванні "Восток". Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Бойовик Хамелеон із терористичного батальйону "Восток" скріншот

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Репер Єгор Андрієнко східний варіант

Журналісти не виключають, що хлопця могли вбити через діяльність батька, який кілька років працював "міністром транспорту" самопроголошеної терористичної республіки "ДНР". У 2018 році Ігоря Андрієнка заарештували за звинуваченням у привласненні грошей.

Колишній "міністр транспорту ДНР" Ігор Андрієнко скріншот

Колишній "міністр транспорту ДНР" Ігор Андрієнко скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії жорстоко розправилися з терористом "Л/ДНР": момент потрапив на відео.

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