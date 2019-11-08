Розподіл впливу? Що відомо про скандал із хабарами в НБУ

Затримання на хабарі працівників Національного банку України набувають системного характеру. 7 листопада СБУ "взяла" головну юрисконсультантку, що вимагала $30 тис. від підприємця за отримання ліцензії на обмін валюти. На аналогічному злочині за тиждень до цього погорів головний спеціаліст НБУ.

На думку економістів, скандали із затриманнями, крім боротьби з корупцією, можуть мати глибинне підґрунтя.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що за "цабе"?

За даними ЗМІ, затриману 7 листопада працівницю НБУ звати Олена Парова.

Олена Парова Цензор

На фото підозрювані Олена Парова і Бачілава Гела Ович, яких затримали 7 листопада

Відповідно до декларації, Парова з чоловіком Володимиром Паровим (про нього ми розповімо нижче) мають дві квартири у Києві площею 94 кв. м і 72 кв. м, а також квартиру у Чернівцях на 129 "квадратів". Ще на них оформлені земельні ділянки у Васильківському районі Київської області та Тиврівському районі Вінниччини загальною площею близько 7 тис. кв. м.

Також у власності Олени є позашляховик Land Cruiser 200 (2010 р. в.)

Володимир Паровий працює у Генеральній прокуратурі України, де він є одним із керівників управління підтримки державного обвинувачення за дотриманням законності органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Додамо, що Паровий також є членом групи прокурорів у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Служба безпеки України 24 канал

Допрацьовувала останні дні

На затримання Олени Парової одразу ж відреагувала пресслужба НБУ, яка заявила, що жінка не є працівницею структурного підрозділу, відповідального за супровід процесу видачі ліцензій на валютні операції.

В установі зазначили, що жінці залишалося працювати у структурі НБУ трохи більше тижня і що вона тимчасово обіймала декретну посаду. Там також відмітили, що Парова, за даними прокуратури, "сама запропонувала свою допомогу" фінансовій установі.

Разом з тим, деякі економісти вважають заяву пресслужби Нацбанку безглуздою.

"Минулого разу затриманий працівник був із господарської частини. Цього разу зовсім випадково людина вскочила, бо замінила когось там у декретній відпустці. Заява не по суті, не по формі", – зазначив наш співрозмовник.

Розділ сфер впливу?

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що до рішення суду давати остаточні висновки щодо вини працівників НБУ – важко.

Він навів приклад із затриманням на хабарі директора одного з департаментів Національного банку України Сергія Шацького і трьох його спільників у 2017 році. Тоді йшлося про суму у $35 тис.

"Жодних результатів у плані продовження судових рішень досі не було", – уточнив він.

За словами експерта, нещодавнє затримання силовиками працівників НБУ можна розцінювати з одного боку як реальну боротьбу з корупцією, а з іншого – тиск на Національний банк, що за нинішніх умов особливо актуально.

"Можна розцінювати це як боротьбу різних конкуруючих кланів, які намагаються впливати на Центральний банк. Адже ми розуміємо, що в банківській і платіжній системі та інших сферах діяльності, де функція НБУ проявляється активно, є конфлікт інтересів різних фінансових промислових груп. Вони часто використовують НБУ як майданчик для своїх розборок", – зазначив він.

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