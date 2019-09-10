"Рознесли на друзки!" ЗСУ розбили позицію терористів на Донбасі. Вражаючі кадри

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники влучним пострілом знищили позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.

Про це повідомив у Facebook волонтер, народний депутат від фракції "Слуги народу" Юрій Мисягін (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Про успіх нашої піхоти в зоні бойових дій. Район окупованої Горлівки, в розпал чергового загострення, коли відбувався обстріл наших позицій, бойова група одного з піхотних батальйонів 53-й бригади таємно вийшла вперед, вибрала позицію і з ПТУРа знищила ТОП (тимчасовий опорний пункт – Ред.) терористів, розташований на верхівці терикону. Причому вистачило одного пострілу", – розповів він.

ЗСУ знищили ТОП терористів на Донбасі

Мисягін пояснив, що не зміг оприлюднити відео, щоб не нашкодити українським бійцям, проте на знімках чітко видно деталі успішної операції.

На першому фото внизу зліва червона точка – це хвостик тієї самої випущеної "пташки", яка летить на зустріч.

ЗСУ знищили ТОП терористів Facebook Юрія Мисягіна

На другому – "пташка" на підльоті і на третьому – немає більше цілого ТОП.

ЗСУ знищили ТОП терористів Facebook Юрія Мисягіна

ЗСУ знищили ТОП терористів Facebook Юрія Мисягіна

"Рознесли на друзки. Одна "пташка" – один ТОП терористів", – зазначив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили ракетою бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

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