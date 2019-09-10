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11 вересня • оновлено в 00:17
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"Рознесли на друзки!" ЗСУ розбили позицію терористів на Донбасі. Вражаючі кадри

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники влучним пострілом знищили позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.

Про це повідомив у Facebook волонтер, народний депутат від фракції "Слуги народу" Юрій Мисягін (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Про успіх нашої піхоти в зоні бойових дій. Район окупованої Горлівки, в розпал чергового загострення, коли відбувався обстріл наших позицій, бойова група одного з піхотних батальйонів 53-й бригади таємно вийшла вперед, вибрала позицію і з ПТУРа знищила ТОП (тимчасовий опорний пунктРед.) терористів, розташований на верхівці терикону. Причому вистачило одного пострілу", – розповів він.

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ЗСУ знищили ТОП терористів на Донбасі

ЗСУ знищили ТОП терористів на Донбасі

Мисягін пояснив, що не зміг оприлюднити відео, щоб не нашкодити українським бійцям, проте на знімках чітко видно деталі успішної операції.

На першому фото внизу зліва червона точка – це хвостик тієї самої випущеної "пташки", яка летить на зустріч.

ЗСУ знищили ТОП терористів

ЗСУ знищили ТОП терористів

Facebook Юрія Мисягіна

На другому – "пташка" на підльоті і на третьому – немає більше цілого ТОП.

ЗСУ знищили ТОП терористів

ЗСУ знищили ТОП терористів

Facebook Юрія Мисягіна

ЗСУ знищили ТОП терористів

ЗСУ знищили ТОП терористів

Facebook Юрія Мисягіна

"Рознесли на друзки. Одна "пташка" – один ТОП терористів", – зазначив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили ракетою бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас Новини Донбасу терористи "ДНР"
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Писец лугандонам. Не хрен было мирняк с вершины террикона расстреливать
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