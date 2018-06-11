Розкрився "австрійський" нюанс про кілера, що напав на Окуєву

Російський опозиційний політик, колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов зустрічався з Артуром Крінарі, що вчинив замах на добровольців АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

Цей факт він підтвердив OBOZREVATEL, коментуючи заяву Осмаєва.

За словами Осмаєва, Крінарі зустрічався з Іллею Пономарьовим під виглядом журналіста. "Відомо, що підсудний кілька разів зустрічався з екс-депутатом Держдуми РФ, Іллею Пономарьовим під виглядом журналіста", - сказав він.

Пономарьов підтвердив факт зустрічі з Артуром Крінарі, але в той же час уточнив, що той представився не журналістом, а австрійським бізнесменом. "Підтверджую. Тільки не журналіста, а австрійця-бізнесмена, радника Ложкіна" (колишнього глави адміністрації президента Росії. - Ред.), - сказав опозиціонер.

Інших подробиць Ілля Пономарьов виданню OBOZREVATEL не повідомив.

Нагадаємо, на суді у справі про замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву в червні 2017 року зачитали обвинувальний акт. У ньому мотивом замаху була названа особиста неприязнь.

Нагадаємо також, в червні 2017 року Києві, на Подолі, вчинили замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву. 30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом в селищі Глеваха Аміна Окуєва загинула.