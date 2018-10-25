Розкрадання $20 млн: суд виніс рішення щодо заступниці голови ''Ощадбанку''

Солом'янський районний суд Києва 25 жовтня заарештував заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка "Українській правді". Він пояснив, що антикорупційна прокуратура просила суд взяти Земцову під варту із заставою 50 мільйонів гривень.

Суддя вирішив призначити альтернативу — сім мільйонів грн. У разі внесення суми, на Земцову буде покладено ряд обов'язків. Вона повинна носити електронний браслет, здати всі паспорти, а також їй забороняється спілкуватися із іншими фігурантами справи.

Зазначається, що паралельно у різних суддів проходять засідання щодо інших фігурантів справи. Зокрема, вже є рішення про двох або трьох підозрюваних щодо взяття їх під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАБУ розповіли, що детективи затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні $20 млн державного "Ощадбанку".

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