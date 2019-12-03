"Розіп'ята дівчинка": в РФ спрогнозували відродження "русского міра"

Російський опозиційний політик Леонід Гозман допустив, що Кремль може знову актуалізувати ідею "русского міра".

"Але просто розмов про те, як ви (українці, – Ред.) ображаєте російськомовних людей, уже недостатньо", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

У цьому контексті політик зазначив, що "є вже звикання до рівня образ і нещасть. Їм потрібно буде придумати щось більш жорстке – чергових розіп'ятих хлопчиків тощо".

Прапори і герб РФ

"Й оскільки довіра до телебачення теж постійно падає, то просто повідомлення про "розіп'яту дівчинку" не спрацює. Їм потрібно щось накшталт великого погрому. Потрібна картинка, яку можна показати західним журналістам, що явно не придумана черговим нашим пропагандистом, а дійсно існує", – припустив він.

Водночас Гозман не виключив, що подібна "картинка" може бути створена штучно. "Я думаю, якщо вони підуть на новий етап ескалації, для початку їм потрібна буде якась масштабна провокація", – попередив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше російський політик, лідер руху "Нова Росія" Микита Ісаєв висловив упевненість у тому, що Україна нібито возз'єднається з Росією як невід'ємна частина "русского міра".

Українська журналістка Яніна Соколова заявила про те, що вплив "русского міра" в Україні збережеться доти, доки не помре покоління, яке народилося в СРСР.

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відповів на пропагандистський спіч глави Ради федерації Росії Валентини Матвієнко про необхідність захисту "русского міра" по всій земній кулі.

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