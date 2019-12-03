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4 грудня • оновлено в 01:44
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"Розіп'ята дівчинка": в РФ спрогнозували відродження "русского міра"

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Російський опозиційний політик Леонід Гозман допустив, що Кремль може знову актуалізувати ідею "русского міра".

"Але просто розмов про те, як ви (українці, – Ред.) ображаєте російськомовних людей, уже недостатньо", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

У цьому контексті політик зазначив, що "є вже звикання до рівня образ і нещасть. Їм потрібно буде придумати щось більш жорстке – чергових розіп'ятих хлопчиків тощо".

Прапори і герб РФ

Прапори і герб РФ

"Й оскільки довіра до телебачення теж постійно падає, то просто повідомлення про "розіп'яту дівчинку" не спрацює. Їм потрібно щось накшталт великого погрому. Потрібна картинка, яку можна показати західним журналістам, що явно не придумана черговим нашим пропагандистом, а дійсно існує", – припустив він.

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Водночас Гозман не виключив, що подібна "картинка" може бути створена штучно. "Я думаю, якщо вони підуть на новий етап ескалації, для початку їм потрібна буде якась масштабна провокація", – попередив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше російський політик, лідер руху "Нова Росія" Микита Ісаєв висловив упевненість у тому, що Україна нібито возз'єднається з Росією як невід'ємна частина "русского міра".

  • Українська журналістка Яніна Соколова заявила про те, що вплив "русского міра" в Україні збережеться доти, доки не помре покоління, яке народилося в СРСР.

  • Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відповів на пропагандистський спіч глави Ради федерації Росії Валентини Матвієнко про необхідність захисту "русского міра" по всій земній кулі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Гозман
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Чем больше обращаешь внимание на прошедшие события 2014 года, тем больше начинаешь понимать, что такая масштабная акция как майдан проводилась не ради того чтобы бороться с преступным правительством януковича, а ради того, чтобы спровоцировать во,йну Украины с Россией. Доверчивых украинских "революционеров" ловко использовали во время протестных акций в Киеве, подстрекая их выкрикивать русофобские лозунги, которые были совсем не к месту в общем русле борьбы с коррумпированным режимом зэка-президента. Искусственно раздутая антирусская истерия в стране, где более одной трети населения являются русскими однозначно должна была привести к ГРАЖДАНСКОЙ ВО,ЙНЕ, которая выгодна прежде всего США и ЕС, опасающихся явного геополитического усиления России. Несчастному украинскому народу, уставшему от коррупции и произвола собственных властей различных политических направлений, уготовили УНИЗИТЕЛЬНУЮ и НЕБЛАГОДАРНУЮ роль ПУШЕЧНОГО МЯСА в противостоянии с Россией. Это противостояние не имеет НИКАКИХ ШАНСОВ на успех и ставит украинцев в положение покорных и безропотных СТАТИСТОВ в развернувшемся очередном мировом конфликте.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
варонеж в апаснасти...ведь дома на Воллоколамке уже были...а затем-Чечня...
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