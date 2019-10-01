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1 жовтня • оновлено в 22:01
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Розгрібають помиї і віджимаються в протигазах: у мережу потрапили кадри знущань у престижному військовому виші України

14.7т Читати матеріал російською

Курсантів Національної академії Нацгвардії України в Харкові змушують робити брудну роботу і жорстоко карають за найменший непослух.

Про це повідомив колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко в блозі, опублікованому на YouTube-каналі.

Він заявив, що після скандалу з випускниками-нацгвардійцями, які танцювали під пісню російського співака Олега Газманова, курсанти почали писати йому про інші проблеми в академії.

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Стерненко отримав фото та відео, що демонструють, як учні миють бордюри, підмітають пісок і розгрібають помиї. Вони скаржаться, що їх змушують робити роботу, не пов'язану з військовою службою.

Курсанти також розповіли, як їх змусили тримати стільці через те, що в одного з учнів у тумбочці знайшли чіпси.

Розгрібають помиї: з'явилися кадри знущань у престижному військовому виші

Скрін відео

Нацгвардійці також віджималися у протигазах через неправильно застелене ліжко одного з колег.

Розгрібають помиї: з'явилися кадри знущань у престижному військовому виші

Скрін відео

"Якщо в першій ситуації керівництво академії ще зможе якось "відмазатися", сказавши, ну подумаєте, просто вирішили змусити курсантів трохи попрацювати, то у випадку з цими двома фото – ситуація серйозна. Це називається знущання. Курсантів принижують, над ними знущаються і керівництво про це знає", – зазначив Стерненко.

Розгрібають помиї: з'явилися кадри знущань у престижному військовому виші

Скрін відео

Розгрібають помиї: з'явилися кадри знущань у престижному військовому виші

Скрін відео

Розгрібають помиї: з'явилися кадри знущань у престижному військовому виші

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в школі №60 міста Харкова виник скандал через те, що учнів змушують будувати дитячий садок замість уроків.

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Особа
Сергій Стерненко
Місце
Україна Харків
Теги
Національна гвардія видео фотографии
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Коментарі
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего не вижу особенного они убирают за собой а в армии так всегда кто за солдата убирать должен?генерал?))))а то что они отжимаются в противогазах и табуретки сушат так это мелкие армейские приколы))от этого ещё ни кто не умер))))крепче будут))такие вещи всегда были есть и будут)))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Помойники питаются в помойном гадюшнике усрайны.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Жалоб на питание - НЕТ. Жалоб на дедовщину - НЕТ. Эта статья повествует о том, как тяжело первокурснику-хлюпику, который в школе грубил учителям, становиться норм. мужиком. В армии дисциплина и физ. подготовка на первом месте.
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