Розгрібають помиї і віджимаються в протигазах: у мережу потрапили кадри знущань у престижному військовому виші України

Курсантів Національної академії Нацгвардії України в Харкові змушують робити брудну роботу і жорстоко карають за найменший непослух.

Про це повідомив колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко в блозі, опублікованому на YouTube-каналі.

Він заявив, що після скандалу з випускниками-нацгвардійцями, які танцювали під пісню російського співака Олега Газманова, курсанти почали писати йому про інші проблеми в академії.

Стерненко отримав фото та відео, що демонструють, як учні миють бордюри, підмітають пісок і розгрібають помиї. Вони скаржаться, що їх змушують робити роботу, не пов'язану з військовою службою.

Курсанти також розповіли, як їх змусили тримати стільці через те, що в одного з учнів у тумбочці знайшли чіпси.

Скрін відео

Нацгвардійці також віджималися у протигазах через неправильно застелене ліжко одного з колег.

Скрін відео

"Якщо в першій ситуації керівництво академії ще зможе якось "відмазатися", сказавши, ну подумаєте, просто вирішили змусити курсантів трохи попрацювати, то у випадку з цими двома фото – ситуація серйозна. Це називається знущання. Курсантів принижують, над ними знущаються і керівництво про це знає", – зазначив Стерненко.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в школі №60 міста Харкова виник скандал через те, що учнів змушують будувати дитячий садок замість уроків.

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