Роздягнув і повалив на ліжко: на Черкащині намагалися зґвалтувати 10-річну дівчинку

У Черкаській області 25 червня чоловік 1960 року народження намагався зґвалтувати 10-річну онуку своєї співмешканки.

Дівчинці вдалося врятуватися завдяки своєму брату – хлопчик не зміг потрапити в будинок, у якому зловмисник закрився з дитиною, і почав кликати бабусю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"За словами дівчинки, після того, як вона залишилася в будинку зі співмешканцем бабусі, він завів її у спальню, зняв із неї одяг і повалив на ліжко. Дитина просила покидька не торкатися, але він зупинився тільки після того, як почув крик її брата", – повідомив Аброськін.

Чоловік перебуває у поліції, прокуратура вирішує питання про те, затримувати його чи ні.

Напад на дитину (ілюстрація) zakon.kz

Крім цього, 25 червня на Волині в поліцію із заявою про розбещення своєї доньки звернулася місцева мешканка. Дівчинка 2008 року народження під час перебування її матері на заробітках в іншій країні проживала з вітчимом. Чоловік, за словами дитини, тривалий час примушував її до фізичної близькості.

Аброськін підкреслив, що для мінімізації випадків сексуального насильства над дітьми парламенту потрібно ухвалити законопроект, який посилює за це відповідальність і вводить єдиний реєстр педофілів.

Як писав OBOZREVATEL, у Маріуполі 23 червня місцевий житель намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів. Педофіл напав на дитину і погрожував ножем. Затриманні підозрюваного посприяли діти, які стали очевидцями НП.

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