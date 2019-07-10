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Розчленував і зберігав у холодильнику: з'явилися деталі страшного вбивства у Запоріжжі

29.2т Читати матеріал російською

У Запоріжжі жителі багатоповерхівки були шоковані вбивством, яке скоїв їхній завжди тихий і скромний сусід. Він привів коханку у квартиру, а потім завдав їй смертельного поранення.

Як з'ясувалося, 42-річний чоловік жив на другому поверсі, оселився тут після смерті бабусі, якій належала ця квартира, передають "Факти".

Уточнюється, що вони випили, почали сваритися. Чоловік ударив коханку по голові і спокійно пішов спати. Вранці зрозумів, що дівчина мертва. Щоб приховати сліди вбивства, розчленував тіло і заховав у холодильник.

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Розчленував і зберігав у холодильнику: з'явилися деталі страшного вбивства у Запоріжжі

Прес-служба ГУ НП у Запорізькій області

Частини тіла чоловік зберігав три доби, а потім вирішив непомітно виносити на різні смітники. Однак до його квартири несподівано навідався батько і зазирнув у холодильник. Пенсіонер заявив у поліцію про страшну знахідку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з будинків міста Скадовська (Херсонська область) виявили тіла жінки і двох її дітей.

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Місце
Україна Запоріжжя
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