"Розбомбили позицію!" Прилєпін поскаржився на розгром батальйону "ДНР"

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за "ДНР", поскаржився на серйозні втрати в своєму колишньому батальйоні.

Він розповів, що українські захисники повністю знищили одну з позицій окупантів і важко поранили чотирьох із них. Один бойовик може назавжди залишитися інвалідом. Слова Прилєпіна у Facebook опублікували його прихильники (письменника-терориста на місяць забанили в соцмережі за фото вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка).

Захар Прилєпін Facebook Захара Прилєпіна

"Знову трагедії в нашому батальйоні. Вибачте. Але ось так. Все та ж висота "Дерзкая", розбомбили ще одну позицію. Четверо поранених. Один сильно важкий. А саме: боєць з позивним "Герич" отримав важкі поранення в результаті обстрілу позицій з мінометів калібру 120 мм. Сильно пошкоджено хребет, травма грудної клітини з пошкодженням легенів", – йдеться в пості.

Прилєпін додав, що російського окупанта чекає важка операція, оскільки у нього пошкоджено п'ять хребців. Якщо їх не скріплять, спинний мозок терориста просто почне руйнуватися. На додачу до всього його стан ускладнюється гемопневмотораксом – скупченням крові й повітря в плевральній порожнині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в травні російські окупанти на Донбасі зазнали ще більших втрат, ніж в розпал бойових дій влітку 2014 року. Про це свідчить зростання кількості могил на кладовищах тимчасово окупованого Донецька.

В кінці лютого Прилєпін також скаржився на масові втрати у лавах свого терористичного полку. Він порівняв інтенсивність обстрілів і кількість втрат серед колишніх товаришів по службі з "найважчими місяцями війни".

На початку березня цю інформацію підтвердив і відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР". За його словами, тільки за січень і лютий втрати окупантів убитими склали 70 осіб.

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