"Розбомбили позицію!" Прилєпін поскаржився на розгром батальйону "ДНР"

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за "ДНР", поскаржився на серйозні втрати в своєму колишньому батальйоні.
Він розповів, що українські захисники повністю знищили одну з позицій окупантів і важко поранили чотирьох із них. Один бойовик може назавжди залишитися інвалідом. Слова Прилєпіна у Facebook опублікували його прихильники (письменника-терориста на місяць забанили в соцмережі за фото вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка).
Захар Прилєпін
Facebook Захара Прилєпіна
"Знову трагедії в нашому батальйоні. Вибачте. Але ось так. Все та ж висота "Дерзкая", розбомбили ще одну позицію. Четверо поранених. Один сильно важкий. А саме: боєць з позивним "Герич" отримав важкі поранення в результаті обстрілу позицій з мінометів калібру 120 мм. Сильно пошкоджено хребет, травма грудної клітини з пошкодженням легенів", – йдеться в пості.
Прилєпін додав, що російського окупанта чекає важка операція, оскільки у нього пошкоджено п'ять хребців. Якщо їх не скріплять, спинний мозок терориста просто почне руйнуватися. На додачу до всього його стан ускладнюється гемопневмотораксом – скупченням крові й повітря в плевральній порожнині.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в травні російські окупанти на Донбасі зазнали ще більших втрат, ніж в розпал бойових дій влітку 2014 року. Про це свідчить зростання кількості могил на кладовищах тимчасово окупованого Донецька.
В кінці лютого Прилєпін також скаржився на масові втрати у лавах свого терористичного полку. Він порівняв інтенсивність обстрілів і кількість втрат серед колишніх товаришів по службі з "найважчими місяцями війни".
На початку березня цю інформацію підтвердив і відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР". За його словами, тільки за січень і лютий втрати окупантів убитими склали 70 осіб.
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