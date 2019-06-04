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"Розбомбили позицію!" Прилєпін поскаржився на розгром батальйону "ДНР"

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Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за "ДНР", поскаржився на серйозні втрати в своєму колишньому батальйоні.

Він розповів, що українські захисники повністю знищили одну з позицій окупантів і важко поранили чотирьох із них. Один бойовик може назавжди залишитися інвалідом. Слова Прилєпіна у Facebook опублікували його прихильники (письменника-терориста на місяць забанили в соцмережі за фото вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка).

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Facebook Захара Прилєпіна

"Знову трагедії в нашому батальйоні. Вибачте. Але ось так. Все та ж висота "Дерзкая", розбомбили ще одну позицію. Четверо поранених. Один сильно важкий. А саме: боєць з позивним "Герич" отримав важкі поранення в результаті обстрілу позицій з мінометів калібру 120 мм. Сильно пошкоджено хребет, травма грудної клітини з пошкодженням легенів", – йдеться в пості.

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Прилєпін додав, що російського окупанта чекає важка операція, оскільки у нього пошкоджено п'ять хребців. Якщо їх не скріплять, спинний мозок терориста просто почне руйнуватися. На додачу до всього його стан ускладнюється гемопневмотораксом – скупченням крові й повітря в плевральній порожнині.

"Розбомбили позицію!" Прилєпін поскаржився на розгром батальйону "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в травні російські окупанти на Донбасі зазнали ще більших втрат, ніж в розпал бойових дій влітку 2014 року. Про це свідчить зростання кількості могил на кладовищах тимчасово окупованого Донецька.

В кінці лютого Прилєпін також скаржився на масові втрати у лавах свого терористичного полку. Він порівняв інтенсивність обстрілів і кількість втрат серед колишніх товаришів по службі з "найважчими місяцями війни".

На початку березня цю інформацію підтвердив і відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР". За його словами, тільки за січень і лютий втрати окупантів убитими склали 70 осіб.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
ДНР
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
А когда же Прилепин, как храбрый Чапаев, воодушевит своих "побратимов" и побежит с ними в атаку ??? Ждёмс)))
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Golan Sim
Golan Sim
Украинский национализм(нацизм) - ЭТО КОГДА: 1. Твой народ доводят до нищеты. 2. Разваливают остатки экономики. 3. Разрушают систему образования и здравоохранения. 4. От имени людей влезают в государственный долг. 5. Вынуждают покидать родную страну в поисках достойного заработка. 6. Отменяют миллионам их законные льготы. 7. Отправляют людей на бессмысленную смерть вместо того, чтобы решать вопросы политически. 8. Богатеют в то время, как народ беднеет. 9. Лишают нынешнее поколение будущих пенсий.10. Пытаются уничтожить у народа его историю. Запомните: Это - украинский национализм(нацизм).
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Golan Sim, сидя в Перми это всё сочинил? ))) А во-вторых - не по теме!!!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть окупантам ! пора бомбить москву!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб ruslan, Посрать на Красной площади не снимая шаровары, это и еть твоя бомбежка Москвы?
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