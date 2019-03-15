Розбили ворога і техніку: ЗСУ похвалилися успіхом на Донбасі

У четвер, 14 березня, російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, один раз застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Втрат серед наших захисників немає. За даними розвідки, одного окупанта поранили. Також була знищена бойова машина піхоти противника БМП-1, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл вівся з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Богданівка.

Втрати на Донбасі "Сегодня"

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": зі стрілецької зброї – поблизу селища Травневе, із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Луганськ, із мінометів калібру 82 мм – біля села Катеринівка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 12 березня поновилися бойові зіткнення. Російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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