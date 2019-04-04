Розбили техніку і знищили бойовиків: ЗСУ похвалилися новим успіхом на Донбасі

На Донбасі у четвер, 3 квітня, терористи шість разів порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає.

Бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши двох і поранивши трьох окупантів, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв українських військових.

ATR

Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Новотроїцьке, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник провів чотири обстріли: двічі – з мінометів калібрів 120 і 82 мм біля села Кримське; з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новолуганське. Також зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь поблизу селища Станиця Луганська.

Під час боїв була знищена бойова машина піхоти російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом будуть проведені випробування двох ракетних систем. У разі їхнього успіху Збройні сили України отримають потужне озброєння.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!