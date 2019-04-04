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Розбили техніку і знищили бойовиків: ЗСУ похвалилися новим успіхом на Донбасі

4.3тЧитати матеріал російською

На Донбасі у четвер, 3 квітня, терористи шість разів порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає.

Бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши двох і поранивши трьох окупантів, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв українських військових.

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ЗСУ похвалилися новим успіхом на Донбасі

ATR

Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Новотроїцьке, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник провів чотири обстріли: двічі – з мінометів калібрів 120 і 82 мм біля села Кримське; з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новолуганське. Також зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь поблизу селища Станиця Луганська.

ЗСУ похвалилися новим успіхом на Донбасі

Під час боїв була знищена бойова машина піхоти російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом будуть проведені випробування двох ракетних систем. У разі їхнього успіху Збройні сили України отримають потужне озброєння.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
Прочитав заголовок некрофилы на Украине пошли дрочить в туалет
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
«3 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) под Авдеевкой погиб военнослужащий со Львовщины», - говорится в сообщении. Федоришин активно воевал против Донецкой народной республики на добровольных началах с 2014 года. На фронте он действовал как активный участник запрещенного в РФ «Правого сектора»* и входил в так называемую штурмовую роту боевиков. По словам друга Федоришина Владимира Регеши , сослуживцы звали его «Бронелобый». Это прозвище он получил, когда «поймал» осколок прямо в центр лба, но остался жив.
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