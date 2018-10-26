''Розбила ніс і роздягала на очах у всіх'': вчителька влаштувала дітям ''пекло'' на Хмельниччині

Вчителька, яка знущалася над третьокласниками гімназії №6 у місті Волочиськ на Хмельниччині

, відсторонена від роботи у цьому класі.

Правда, як розповів OBOZREVATEL директор навчального закладу Володимир Ревуцький, у школі вона продовжує працювати. Мовляв, скарг від дітей із інших класів не надходило. Утім, батьки школярів розповіли нам, що жінка вже третій рік залякує учнів.

За штани оголосили догану

Володимир Ревуцький розповідає: до нього звернулися батьки, які поскаржилися, що вчителька Марія Когут на очах у всього класу стягнула з хлопчика штани. "Цей факт був, і їй оголошено догану. Але я знаю, що зараз батьки звернулися у поліцію із заявою. Якщо поліція передасть справу в суд, отже, будемо ходити туди", — пояснив OBOZREVATEL директор.

Мама однієї з учениць Галина Марханюк поскаржилася у розмові з нами, що жертвою знущань вчительки стала і її дитина.

"Ця вчителька працює лише три роки в школі. І всі ці три роки знущається над дітьми. Ще в першому класі моя донька плакала і просила мене забрати її з тієї групи української мови, де викладала Когут. Але не було можливості. Скаржилася, що вчителька сильно кричить, штовхає дітей. Але оскільки вона її не чіпала, я ще мовчала. У другому класі вже дійшло до того, що вона могла підійти до учня і вдарити його зошитом по голові. А в цьому році просто уявити неможливо!" — обурюється Марханюк.

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За її словами, вчителька стягнула із хлопчика штани на очах у всього класу й сказала, мовляв, якщо ви не будете слухатися, то я і з вас зніму штани.

"З другим хлопчиком вона так само вчинила, але він виявився спритнішим і не дав їй до кінця його зганьбити. А зараз, коли ми понесли заяви у поліцію, зізнався і ще один хлопчик. Розповів, що вона загнала його в кут і сказала: "Ти знаєш, що я можу при всіх стягнути з тебе штани і всі будуть з тебе іржати". Саме "іржати", вона так і сказала!" — заявила OBOZREVATEL мама Галина.

Вона розповіла, що якось її донька попросилася у туалет на уроці.

"Вона пішла за нею, відкрила двері кабінки, склала руки на грудях і почала дивитися. Звичайно, донька злякалася і нічого не змогла зробити. Тоді вона її привела в клас, поставила біля дошки і сказала: "Дивіться, вона бреше". Ну як так можна! Іншого хлопчика вдарила по обличчю і каблучкою розбила ніс. Причому після кожного інциденту вона залишає дитину і загрожує, мовляв, якщо ти розкажеш комусь, то я покличу директора. Діти просто її боялися, боялися, що вони будуть винні, тому нічого не розказували батькам. І тільки зараз ми починаємо розуміти, що там відбувалося", — каже мама.

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Зірвалася через проблеми у житті

Директор гімназії пояснює поведінку вчительки нервовим зривом.

"Мені вона сказала, що у неї зараз склалася складна ситуація у житті, тому така реакція. До цього нічого подібного ми за неї не помічали. Вона каже, що сама переживає, уже три ночі не спить, їй у школу викликали швидку. Я її відправив додому, тому що в такому стані їй до дітей не можна. Йдучи, вона сказала, що сильно переживає і мало не руки на себе хоче накласти. Хоча у неї є дитина, вона сама його виховує, їй важко", — розповідає директор Володимир Ревуцький.

Однак батьки учнів наполягають, щоб вчительку все-таки звільнили зі школи. Свої заяви вони відправили у міську раду і поліцію.

"Нам у поліції сказали, що наших дітей вона назвала стадом, мовляв, наші діти неадекватні, ненормальні. Так чому ж ви за ці два роки не звернулися до батьків, не попросили, щоб ми розмовляли зі своїми дітьми?" — каже Галина.