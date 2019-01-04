Росію викрили в підготовці антиукраїнської диверсії в Криму: опублікований документ

Народний депутат України (БПП), лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров попередив, що Росія готує диверсію проти громадян України у тимчасово окупованому Криму.

Про це свідчить документ-орієнтування спецслужб країни-агресора, який він опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Рефат Чубаров Facebook Рефата Чубарова

"На території Російської Федерації загубилася "диверсійна група". В одному з документів російських спецслужб, які стали нам відомими останнім часом, стверджується про те, що "на територію РФ з метою здійснення ДТА (диверсійно-терористичних акцій) здійснено проникнення диверсійної групи". Можливо, ми не стали б виносити зміст зазначеного документа на загальний огляд, мало що з бодуна може привидітися співробітникам "розвідуправління військ національної гвардії Росії", однак вже дуже колоритним нам здався склад цієї "ДГ", — написав Чубаров.

Так, за версією росіян, в неї нібито входять директор середньої загальноосвітньої школи в Херсонській області, докторант одного з турецьких вишів, а також інші чесні люди.

Чубаров підкреслив, що не можна виключати того факту, що вищевказані маревні твердження, що містяться в "орієнтуванні", вже внесені російськими окупантами в сфальсифіковані ними протоколи допитів громадян України, незаконно позбавлених волі, або готуються до внесення найближчим часом.

"З деякими особами зі списку я зідзвонився за телефонами, вказаними в списку. Правда, всі вони, замість того, щоб перебувати, як вказується в документі, "на території Російської Федерації", чомусь перебували за місцем свого постійного проживання на материковій Україні", — розповів парламентар.

Документ-орієнтування РФ Facebook Рефата Чубарова

Інформацію про підготовку російської диверсії підтвердили і в Міністерстві оборони України. За словами речника відомства Олександра Мотузяника, російська сторона з метою дискредитації готує звинувачення України в нібито підготовці терористичних актів в окупованих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) і в анексованому Криму.

"Російський режим для посилення антиукраїнської інформаційної кампанії і виправдання агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні планує сфабрикувати чергові інформаційні приводи для дискредитації України. З цією метою російська сторона готує звинувачення нашої держави в нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і АР Крим", — цитує його слова прес-служба Міноборони.

Крім того, додав Мотузяник, не виключається проведення Росією диверсій на власних об'єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, що використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті тощо з подальшим звинуваченням української сторони в причетності до їх вчинення.

"Наголошуємо і підкреслюємо, що ці дії є черговою провокацією Російської Федерації проти України", — сказав Мотузяник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 грудня Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) виніс вирок чотирьом кримським татарам, безпідставно звинувативши їх в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Зокрема, Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, ще трьох — Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова — до дев'яти років колонії суворого режиму.