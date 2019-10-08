Росію викрили у брехні в суді через українські військові кораблі

Росія повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення трьох українських військових кораблів, захоплених у Чорному морі.
Про це "Українським новинам" повідомив командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко. За його словами, після обміну полоненими РФ заявила про те, що нібито разом із 24 українськими моряками також повернула й судна.
"Відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", — підкреслив він.
Захоплення кораблів у Чорному морі
BBC.com
На думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, адже вони є доказом агресії для суду.
"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" із простреленою рубкою, що буде?" — заявив він.
Воронченко додав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення суден, але поки не отримало відповіді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські моряки, які перебували в російському полоні, зустрічаючись в автозаках дорогою на суди співали національний гімн України.
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