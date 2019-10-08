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9 жовтня • оновлено в 05:23
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/ Розслідування

Росію викрили у брехні в суді через українські військові кораблі

5.7т Читати матеріал російською

Росія повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення трьох українських військових кораблів, захоплених у Чорному морі.

Про це "Українським новинам" повідомив командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко. За його словами, після обміну полоненими РФ заявила про те, що нібито разом із 24 українськими моряками також повернула й судна.

"Відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", — підкреслив він.

Захоплення кораблів у Чорному морі

Захоплення кораблів у Чорному морі

BBC.com

На думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, адже вони є доказом агресії для суду.

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"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" із простреленою рубкою, що буде?" — заявив він.

Воронченко додав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення суден, але поки не отримало відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські моряки, які перебували в російському полоні, зустрічаючись в автозаках дорогою на суди співали національний гімн України.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Вот ведь л0хлы обозовские. Судно - сосуд для испражнений, для мочи. Или ошибки нет и украинские мокряки на своих судах исключительно ссутся? Особенно при попытке вторжения в чужие воды.
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
А в чем проблема . корабли где . в Крыму . Крым это Украина . всё . вопрос закрыт.
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Все по решению суда....московского!
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