Росію викрили у брехні в суді через українські військові кораблі

Росія повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення трьох українських військових кораблів, захоплених у Чорному морі.

Про це "Українським новинам" повідомив командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко. За його словами, після обміну полоненими РФ заявила про те, що нібито разом із 24 українськими моряками також повернула й судна.

"Відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", — підкреслив він.

Захоплення кораблів у Чорному морі BBC.com

На думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, адже вони є доказом агресії для суду.

"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" із простреленою рубкою, що буде?" — заявив він.

Воронченко додав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення суден, але поки не отримало відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські моряки, які перебували в російському полоні, зустрічаючись в автозаках дорогою на суди співали національний гімн України.

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