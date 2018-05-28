Росіянка з трьома дітьми попросила притулку в Україні

У пункті пропуску "Сеньківка" Чернігівської області громадянка РФ з трьома неповнолітніми дітьми попросила надати їй статус біженки.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, діти росіянки - 2005, 2007 і 2009 років народження.

Жінка заявила, що на території РФ її переслідують за релігійними мотивами, тому попросила надати їй статус біженки.

"Громадянка Росії пропущена на територію України і проінформована ДМС України в Київській області", - додали прикордонники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше курсант ФСБ попросив притулку в Україні.