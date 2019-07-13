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"Росіяни, всі ви мерзота!" У мережі відзначили річницю епічного фейку про розп'ятого хлопчика

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13 липня виповнилося п'ять років одному з найбільш абсурдних фейків російського пропагандистського телебачення - сюжету про хлопчика, розп'ятого в Слов'янську.

МБХ Медіа опублікувало відповідне відео в Twitter (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця). У сюжеті "Першого каналу" розповідалося, як солдати АТО нібито показово "розіп'яли" трирічного хлопчика на очах у його матері в Слов'янську.

Росіяни показали інтерв'ю з якоюсь місцевою мешканкою Галиною Пишняк, яка стверджувала, що українські військові нібито прибили цвяхами дитину на дошку оголошень і змусили його мати дивитися, як він помирає.

Галина Пишняк

Галина Пишняк

скріншот

Користувачі залишили під постом гнівні коментарі. "Вата, позорище! Визнайте, що це фейк! Як це можна заперечувати?", "Росіяни "такі" і "не такі", знаєте чому всі ви мерзота? Тому що цей ролик, з веселою фоновою музикою могли зробити тільки мерзоти" , "Це ж не просто фейк, це брехня і підлота внаслідок якої було вбито тисячі людей", "Все, зроблене вами, росіяни, завжди виявляється гидотою", - зазначили вони.

"Росіяни, всі ви мерзота!" У мережі відзначили річницю епічного фейку про розп'ятого хлопчика
Новини
"Хлопчику в трусиках було б 7 років": українці відзначили річницю епічного фейку пропагандистів
"Росіяни, всі ви мерзота!" У мережі відзначили річницю епічного фейку про розп'ятого хлопчика
"Росіяни, всі ви мерзота!" У мережі відзначили річницю епічного фейку про розп'ятого хлопчика

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-терористичні війська на Донбасі 5 років як покинули Слов'янськ і Краматорськ, незважаючи на демонстративні обіцянки влаштувати там "Сталінград".

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Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Всё укр мрази сидят в соц сетях и на обозе и ему подобных. В жизни встретишь граждан Украины, нормальные люди.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вы ещё отмечать за стол соберитесь, дБ Бл)) А теперь вспомните, как кондиционер взорвался, уроды..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ныне два слова синонима...украинец и...мразь
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