13 липня виповнилося п'ять років одному з найбільш абсурдних фейків російського пропагандистського телебачення - сюжету про хлопчика, розп'ятого в Слов'янську.

МБХ Медіа опублікувало відповідне відео в Twitter (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця). У сюжеті "Першого каналу" розповідалося, як солдати АТО нібито показово "розіп'яли" трирічного хлопчика на очах у його матері в Слов'янську.

Росіяни показали інтерв'ю з якоюсь місцевою мешканкою Галиною Пишняк, яка стверджувала, що українські військові нібито прибили цвяхами дитину на дошку оголошень і змусили його мати дивитися, як він помирає.

Галина Пишняк скріншот

Сьогодні виповнюється п'ять років одному з найбільш абсурдних фейків федерального телебачення - телесюжету про хлопчика, розп'ятого в Слов'янську. Згадуємо, що це за історія pic.twitter.com/w8d62ydaWQ - МБХ Медіа (@MBKhMedia) July 12, 2019

Користувачі залишили під постом гнівні коментарі. "Вата, позорище! Визнайте, що це фейк! Як це можна заперечувати?", "Росіяни "такі" і "не такі", знаєте чому всі ви мерзота? Тому що цей ролик, з веселою фоновою музикою могли зробити тільки мерзоти" , "Це ж не просто фейк, це брехня і підлота внаслідок якої було вбито тисячі людей", "Все, зроблене вами, росіяни, завжди виявляється гидотою", - зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-терористичні війська на Донбасі 5 років як покинули Слов'янськ і Краматорськ, незважаючи на демонстративні обіцянки влаштувати там "Сталінград".

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