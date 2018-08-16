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"Росіяни воюють з росіянами": Жириновський зробив скандальну заяву про війну в Україні

17.3тЧитати новину російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський назвав Україну частиною Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що українці нібито є росіянами та воюють із такими ж "по крові" людьми.

"У Києві погрожують, що росіяни захлинуться в крові в разі війни з Україною. З цим важко сперечатися, тому що вся так звана Україна - це російська земля і населяють її російські по крові люди", - написав він.

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За словами політика, війна на сході України є головною трагедією. Він назвав кровопролиття на Донбасі жахом.

"У цьому і є головна трагедія нинішньої війни в Україні - це війна росіян із росіянами. В цьому її жах", - підсумував Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також політик розігнав чергову страшилку про українців, які нібито "пиляли" польських дітей у часи світових воєн.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Франко Иван
Франко Иван
Старый евнух Жириновский ничего так не любит , как дуть в ...кожаную флейту...(!)... своего хозяина , мистера ...Пу...)))
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1
0
Попова Ольга
Попова Ольга
ТАК ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ТАКОЕ НЕСЕТ ,А ЧТО ГОВОРИТЬ ПРО ОРКА В ЛАПТЯХ , ЧУМА И ЗАРАЗА НЕМЫТАЯ , НЕТ В ЭТОМ МИРЕ МЕЛЬЧЕ СВОЛОЧНЕЕ И ХАМОВИТЕЕ ОСОБИ ЧЕМ КАЦАП !!!!!! А, И, СОЛЖЕНИЦЫН ,
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5
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Когда, наконец, этого юродивого перестанут пиарить?
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12
0
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Прокапало Ігор, Тебе,как щирому рекламщику,надо заняться его PR-компанией.Бабла срубишь-жуть...
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0
2
Бог Хохлов
Бог Хохлов
Прокапало Ігор, когда, наконец, вас всех в инфекционку запхнут, очумелые хохлы?
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1
7

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