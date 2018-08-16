"Росіяни воюють з росіянами": Жириновський зробив скандальну заяву про війну в Україні

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський назвав Україну частиною Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що українці нібито є росіянами та воюють із такими ж "по крові" людьми.

"У Києві погрожують, що росіяни захлинуться в крові в разі війни з Україною. З цим важко сперечатися, тому що вся так звана Україна - це російська земля і населяють її російські по крові люди", - написав він.

За словами політика, війна на сході України є головною трагедією. Він назвав кровопролиття на Донбасі жахом.

"У цьому і є головна трагедія нинішньої війни в Україні - це війна росіян із росіянами. В цьому її жах", - підсумував Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також політик розігнав чергову страшилку про українців, які нібито "пиляли" польських дітей у часи світових воєн.