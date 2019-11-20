"Росіяни угробили кораблі, зняли навіть унітази!" ЗСУ розкрили варварство РФ

Росія повернула захоплені в Керченській протоці українські кораблі, практично знищивши їх.

Про це "4 каналу" повідомив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко.

"Триває буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Тож ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", – зазначив офіцер.

Військовий пояснив, що катери рухаються так повільно через пошкодження, яких завдали росіяни.

Зазначимо, що сьогодні, 20 листопада, повернуті Росією українські кораблі прямують до порту Очакова, Миколаївська область.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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