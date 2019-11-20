"Росіяни угробили кораблі, зняли навіть унітази!" ЗСУ розкрили варварство РФ

Росія повернула захоплені в Керченській протоці українські кораблі, практично знищивши їх.
Про це "4 каналу" повідомив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко.
"Триває буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Тож ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", – зазначив офіцер.
Військовий пояснив, що катери рухаються так повільно через пошкодження, яких завдали росіяни.
Зазначимо, що сьогодні, 20 листопада, повернуті Росією українські кораблі прямують до порту Очакова, Миколаївська область.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці судно РФ протаранило буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три кораблі.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти нелегально помістили їх у московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада об 12:00 за київським часом.
Заразом Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані і без бойового запасу.
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