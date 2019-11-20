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20 листопада • оновлено в 14:47
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/ Розслідування

"Росіяни угробили кораблі, зняли навіть унітази!" ЗСУ розкрили варварство РФ

5.8т
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Росія повернула захоплені в Керченській протоці українські кораблі, практично знищивши їх.

Про це "4 каналу" повідомив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко.

"Триває буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Тож ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", – зазначив офіцер.

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Військовий пояснив, що катери рухаються так повільно через пошкодження, яких завдали росіяни.

Зазначимо, що сьогодні, 20 листопада, повернуті Росією українські кораблі прямують до порту Очакова, Миколаївська область.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Повернення українських кораблів Росією
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Nemo Kapitan
Nemo Kapitan
А ботику поставили огромный монумент, Которым и гордится вся Одесса. А снизу просто написали: зачем вы ботик потопили, гады, на нем был старый патефон и портрет Эдиты Пьехи, И маленький курительный салон. (с) Юрий Визбор
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пи*дит танкист!!!!! Вещдоки передаются по описи и под видеофиксацию!!!!))))))))
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Garmonov Aleksandr, После показа актов передачи с российской стороны, свiдомо MAHДАйная мpaзота начнет хрюкать бекать мекать что то новое....по Шпаку...
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2
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Почем унитаз от Яны Капу?
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