Російських військ на Донбасі немає? В ОБСЄ виправдалися за витівку Хуга

Слова першого заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга про відсутність російського втручання на Донбасі були неправильно інтерпретовані.

Тому американський журнал Foreign Policy видалив частину інтерв'ю, йдеться у заяві СММ ОБСЄ на сторінці у Facebook.

"Частина тексту, опублікованого вчора (25 жовтня. — Ред.) в інтерв'ю журналу Foreign Policy, була некоректно процитована і згодом виправлена. Завдання Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) — встановлювати і звітувати про факти. Факти, викладені у наших звітах, говорять самі за себе", — йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ також наголосили, що "як і раніше, рішуче віддані реалізації мандата СММ для надання підтримки Україні та сприяння нормалізації ситуації".

Олександр Хуг також відхрестився від власної заяви. За його словами, сталося непорозуміння.

"Я не можу говорити про наявність чи відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати і звітувати про факти. Ми не робимо ніяких висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

Александр Хуг

Нагадаємо, спочатку в інтерв'ю Хуга йшлося про те, що форму з розпізнавальними знаками РФ, яку спостерігачі фіксували на сході України, "можна купити в будь-якому місці". Однак після того, як розгорівся скандал, автор матеріалу видалив частину тексту.

Раніше стало відомо, що Хуг незабаром піде зі своєї посади в Україні. З 31 жовтня новим першим заступником голови СММ ОБСЄ стане Марк Етерінгтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні бурхливо відреагували на висловлювання Хуга. Заяву назвали брехливою і ганебною.

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