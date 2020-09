Росія здала Україні другого кілера. Хто вбив екскомандира спецназу ГУР і в чому сенсація. Ексклюзив

Екстрадиція в Україну співучасника вбивства екскомандира групи 3-го полку спецназу ГУР МОУ Івана Мамчура стала сенсацією. Справа в тому, що "головний" кілер одразу після затримання зізнався, що був завербований спецслужбами РФ. Його ж спільник протягом декількох років ховався в Росії.

Кого саме видала російська влада і про дивацтва у справі про вбивство Мамчура – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Надзвичайна подія сталася в Рівному 16 вересня 2016 року. У під'їзді багатоповерхівки на вулиці Відінській було знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями, а поруч – пістолет із глушником і вісім гільз. Убитим виявився начальник інженерно-технічного відділу слідчого ізолятора, 37-річний майор Іван Мамчур. Такий показовий розстріл шокував місцевих жителів.

Як розповів співрозмовник OBOZREVATEL у правоохоронних органах, спершу не були зрозумілі мотиви цього вбивства.

"Вбивство Мамчура спочатку сприйняли, як якусь жахливу помилку. Ну, хто ТАК убивав би звичайного співробітника СІЗО? Потім уже з'ясувалося, що все набагато складніше. Що це не випадковість, не помилка, а спланований злочин – замовне вбивство. Причому за участю спецслужб "сусідів"", – розповів один із правоохоронців.

З'ясувалося, що Іван Мамчур брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Потім з'явилася інформація про можливу причетність спецназівця до успішних операцій проти російських військових під час бойових дій у Грузії. Тоді Іван Мамчур був командиром групи 3-го полку спецназу Головного управління розвідки Міноборони України (офіційно відомство не підтвердило цю інформацію – Ред.).

Кілерами виявилися жителі Маріуполя Донецької області Олег Смородинов і Костянтин Іванов. Смородинов випустив у Мамчура кілька куль, а потім став бити пістолетом по голові... У цей час Іванов контролював ситуацію на вулиці.

Після виконання "замовлення" виконавці втекли в Москву, де отримали винагороду: дві тисячі доларів і 300 тисяч російських рублів. Такою виявилася ціна життя людини.

Олег Смородинов – етнічний росіянин, який переїхав в Україну в підлітковому віці. Служив на флоті, закінчив Донецький юридичний інститут МВС і кілька років працював слідчим. Був судимий і відсидів кілька років за хабарництво і здирництво. Щільно "взаємодіяв" із криміналітетом – зокрема, переправляв жінок з України в Москву для заняття проституцією.

Ба більше, Смородинов воював проти України на Донбасі, а після поранення в 2015 році переїхав до Москви. Як зізнався сам кілер, якраз у той час він і вийшов на кураторів із ФСБ. Їх контакти йому передали представники ПВК Вагнера, з якими він познайомився на збройовій виставці. Смородинов хотів поїхати до Сирії, щоб "чесно битися і заробляти гроші", проте в російській спецслужбі йому запропонували іншу "роботу".

У квітні 2016 року під час зустрічі в кафе торгового центру "Віденський дім" неподалік від будівлі ФСБ на Луб'янці Смородинову передали список військовослужбовців ЗСУ та співробітників оборонного комплексу України: у Кременчуці, Шепетівці, Пустомитах, Рівному, Кривому Розі та Харкові. Смородинов повинен був встановити місце перебування цих людей, де вони працюють, коло знайомств і т.д.

Як розповідав кілер у суді, після виконання кожного завдання він повертався в Росію, складав детальний звіт і передавав його на диску куратору. У липні 2016 року Смородинову поставили завдання спостерігати за Іваном Мамчуром, а потім – усунути. Напарник – Костянтин Іванов – привіз Смородинову зброю: два пістолети.

Мамчур жив у Рівному на шостому поверсі багатоповерхівки, Смородинов оселився в тому ж будинку на першому, щоб вести спостереження. У вересні Іван Мамчур був убитий і кілери поїхали в Москву.

Олега Смородинова затримали через два місяці після вбивства, у листопаді 2016 року, на українсько-російському кордоні в Харківській області, коли той повертався в Україну.

В інтерв'ю The New York Times у 2019 році він розповів, що причиною вбивства Мамчура була помста влади РФ за нібито участь у війні 2008 року на боці Грузії.

Кілер Олег Смородинов у суді. Фото: Joseph Sywenkyj for The New York Times