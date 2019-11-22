Росія збрехала про унітази на кораблях ВМС: знайшлися докази

Федеральна служба безпеки Росії і пропагандистські ЗМІ намагалися відхреститися від звинувачень у крадіжці з українських кораблів, захоплених біля Керченської протоки, використовуючи змонтований ролик.

На це після аналізу кадрів звернуло увагу видання The Insider (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, агентство "РИА Новости" опублікувало два матеріали майже ідентичного змісту, присвячені відеоролику ФСБ, на якому нібито зображено процес передачі кораблів українській стороні.

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Однак розслідувачі вказали на те, що автори намагалися привернути особливу увагу до шильда "Зроблено в СРСР" на кораблі, очевидно, натякаючи на застарілість українського флоту. При цьому, буксир "Яни Капу" був побудований у 1974 році, а бронекатери "Бердянськ" і "Нікополь" – сучасні.

"Представники України, які приймали кораблі від російської сторони, показані на палубі одного з бронекатерів. Ні в одному кадрі, знятому у внутрішніх приміщеннях, немає жодної особи. Кадри з української прийманням і з справним обладнанням просто змонтовані найпримітивнішим чином", – сказано в матеріалі.

Відзначається також, що неможливо встановити, коли були здійснені зйомки внутрішніх приміщень – у процесі передачі чи раніше. "Втім, якби це дійсно було під час передачі, то незрозуміло, чому там не чути нічиїх голосів. А якщо так, то відео не можна вважати доказом того, що бронекатери перед передачею не були розукомплектовані", – резюмували в The Insider.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що Росія кораблі прибули у напіврозібраному стані і без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

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