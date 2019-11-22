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22 листопада • оновлено в 19:57
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/ Розслідування

Росія збрехала про унітази на кораблях ВМС: знайшлися докази

2.1т
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Федеральна служба безпеки Росії і пропагандистські ЗМІ намагалися відхреститися від звинувачень у крадіжці з українських кораблів, захоплених біля Керченської протоки, використовуючи змонтований ролик.

На це після аналізу кадрів звернуло увагу видання The Insider (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, агентство "РИА Новости" опублікувало два матеріали майже ідентичного змісту, присвячені відеоролику ФСБ, на якому нібито зображено процес передачі кораблів українській стороні.

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Росія збрехала про унітази на кораблях ВМС

Росія збрехала про унітази на кораблях ВМС

zik.ua

Однак розслідувачі вказали на те, що автори намагалися привернути особливу увагу до шильда "Зроблено в СРСР" на кораблі, очевидно, натякаючи на застарілість українського флоту. При цьому, буксир "Яни Капу" був побудований у 1974 році, а бронекатери "Бердянськ" і "Нікополь" – сучасні.

"Представники України, які приймали кораблі від російської сторони, показані на палубі одного з бронекатерів. Ні в одному кадрі, знятому у внутрішніх приміщеннях, немає жодної особи. Кадри з української прийманням і з справним обладнанням просто змонтовані найпримітивнішим чином", – сказано в матеріалі.

Відзначається також, що неможливо встановити, коли були здійснені зйомки внутрішніх приміщень – у процесі передачі чи раніше. "Втім, якби це дійсно було під час передачі, то незрозуміло, чому там не чути нічиїх голосів. А якщо так, то відео не можна вважати доказом того, що бронекатери перед передачею не були розукомплектовані", – резюмували в The Insider.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Росія
Тег
ФСБ
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hunt andres
hunt andres
Да вы заипали, ха хлы своими вонючими шаландами. Не стыдно?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы вы реально больны! Предоставьте своё видео тех помещений где должны быть унитазы, плита и 20 пар трусов Эйдера)
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