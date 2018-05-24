Як Росія збила MH17: повний текст звіту слідства

Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 у липні 2014 року в небі над Донбасом.

Сайт ТСН опублікував повний звіт слідчих.

Як наголошується, у зв'язку з тим, що дані результати ведуть до виникнення нових питань, представники групи JIT оголосили заклик до обізнаних осіб і свідків, яким відома додаткова інформація про події, що мали місце на момент запуску ракети, а також до і після катастрофи авіалайнера рейсу МН17.

Бригада 53

Група JIT переконана в тому, що самохідна вогнева установка, зенітний ракетний комплекс системи "Бук" (далі ЗРК "Бук"), використаний для запуску ракети, яка збила авіалайнер рейсу MH17, належав 53-й зенітній ракетній бригади (далі 53-я бригада), підрозділу збройних сил Російської Федерації, дислокованому в Курську. Група JIT дійшла такого висновку після проведення широкомасштабного порівняльного аналізу. Під час сьогоднішньої прес-конференції була продемонстрована комп'ютерна анімація, що ілюструє даний порівняльний аналіз. У розпорядженні слідства є цілий ряд фото і відео кадрів, на яких зафіксовано ЗРК "Бук", який збив авіалайнер рейсу MH17. В ході аналізу цих зображень було виявлено ряд характерних ознак. Поєднання цих ознак настільки унікальне, що їх можна розглядати як "відбиток пальців". Даний "відбиток пальців" був співставлений з колосальною кількістю зображень самохідних ЗРК "Бук", як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК "Бук", на якому були виявлено таке саме поєднання відмінних ознак - це самохідний ЗРК "Бук", який був багаторазово відображений на фото і відеокадрах під час свого проходження в складі колони 53-ї бригади 23 - 25 червня 2014 року.

Тому група JIT виходить з того, що серед членів 53-ї бригади і в їхньому оточенні є особи, яким відомі обставини операції, в рамках якої був використаний даний ЗРК "Бук", і які мають інформацію про причетних до неї осіб. У зв'язку з цим група JIT закликає обізнаних осіб і свідків поділитися цією інформацією зі слідчою групою. Також для кримінального розслідування має велику важливість інформація про інструкції, отримані екіпажем ЗРК "Бук".

Вілберт Пауліссен, глава Нідерландської Національної служби кримінальних розслідувань: "Хто входив до складу екіпажу? Яке перед ним було поставлене ​​завдання? Хто відповідав за застосування даного ЗРК "Бук" під час операції 17 липня 2017 року? Ми переконані в тому, що цієї інформацією володіє багато хто. Це може бути особовий склад 53-ї бригади, але також їхні родичі, друзі або знайомі. І навіть люди, абсолютно не пов'язані з 53-ю бригадою. Не носіть цю інформацію в собі, зв'яжіться з Об'єднаною слідчою групою JIT. До наших слідчих можна звертатися різними мовами, зокрема російською та українською".

Всі види отриманої нами інформації, а також дані тих, хто її надав, зберігатимуться нами в найсуворішій таємниці. Додаткова інформація та контактні дані подані на сторінці: www.jitmh17.com.

Сопло і корпус

У вересні 2016 року Об'єднана група JIT вже оголошувала, що авіалайнер рейсу MH17 був збитий ракетою системи "Бук" із серії 9M38. На сході України знайдені дві частини такої ракети, а саме сопло (venturi) і корпус (casing), які продемонстровані на сьогоднішній зустрічі. Сопло ракети (venturi) - це місце для викиду продуктів згоряння, і корпус - оболонка ракетного двигуна (casing).

На корпусі двигуна завдано номер 9д 1318869032. В ході слідчих дій, проведених групою JIT до даного моменту, було встановлено наступне значення цього номера. 9д 131 відноситься до номера типу ракетного двигуна типу 9M38 та/або 9M38M1. Цифра 8 - це кодове позначення виробника, а саме: Долгопрудненського науково-виробничого підприємства, розташованого в Москві. Число 86 вказує на рік виробництва, а саме 1986 рік. Число 9032 є унікальним ідентифікаційним номером даного конкретного ракетного двигуна.

Група JIT встановила, що в даному випадку йдеться про ракету системи "Бук" серії 9M38. На даний момент ще неможливо з повною упевненістю стверджувати, що обидві ці частини є частинами ракети, пущеної самохідним ЗРК "Бук", що належить 53-й бригаді.

Дженіфер Херст (Jennifer Hurst), начальник Федеральної поліції Австралії, роз'яснила зображення комп'ютерної анімації і пояснила, що група JIT переконливо просить громадськість допомогти їй відповісти на три конкретні запитання щодо обох знайдених на місці катастрофи частин ракети.

1. Ви впізнаєте почерк, яким нанесений номер на соплі?

2. Ви маєте інформацію про ці номери на соплі та корпусі? Чи знаєте ви когось, хто знає значення цих номерів?

3. Чи знаєте ви про когось або когось, хто знає, якому підрозділу була поставлена ​​ця ракета?

Дженіфер Херст: "Якщо у вас є відповіді на одне або більше з цих питань, переконливо просимо вас зв'язатися з групою JIT".

Просування

Дане кримінальне розслідування, будучи великомасштабним і складним, неухильно просувається. При цьому першорядне значення мають незалежність, ретельність і професіоналізм. Фред Вестербейке, головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів, в ході зустрічі наголосив, що "хоча обставини і складність даного розслідування роблять його нелегким завданням, за минулий період було досягнуто значного поступу". Зокрема це стосується встановлення особи причетних.

Фред Вестербейке: "28 вересня 2016 року ми повідомляли про групу у складі приблизно 100 осіб, які так чи інакше можуть бути пов'язані з нападом на авіалайнер рейсу МН17. У цій сфері зроблені великі кроки. Так, все більше прояснюється роль значного числа цих осіб . Але якщо ми відкриємо осіб, які несуть відповідальність за цю катастрофу, й іншим причетним, скільки нам насправді відомо, це може завдати шкоди розслідуванню і, в кінцевому підсумку, правосуддю. Тому ви зрозумієте, якщо я скажу, що зал суду є єдиним відповідним місцем, в якому прокуратура повинна висловлюватися про звинувачення і докази, зібрані проти конкретних осіб. І, в остаточному підсумку, суд має винести свій вердикт".

Сьогодні, на цій зустрічі Об'єднана слідча група JIT подала свій висновок про те, що самохідна вогнева установка ЗРК "Бук", який збив авіалайнер рейсу МН17, належав 53-й зенітній ракетній бригади збройних сил Російської Федерації. Констатація цього факту призводить до виникнення питань, як, наприклад, питання про ступінь особистої причетності цієї бригади до атаки на авіалайнер рейс MH17 17 липня 2014 року. Це важливе питання, яке ще є предметом розслідування групи JIT.

Компетентні органи Російської Федерації ще не повідомили групі JIT про те, що 53-а бригада була задіяна на сході України, і що вона збила авіалайнер рейсу МН17. 15 жовтня 2014 року група JIT зверталася до компетентних органів Російської Федерації з проханням надати їй (згідно з положеннями резолюції 2166 Ради Безпеки ООН) повну інформацію, яка може сприяти встановленню істини.

У зв'язку з тим, що JIT більше не бажає звертатися винятково до російської влади по допомогу у зборі інформації з даного питання, слідча група - через ЗМІ - звертається також і до громадськості з проханням допомогти знайти відповіді на питання, що стосуються контролю над самохідним ЗРК "Бук" та його застосування, а також ракети, яка була пущена з цієї установки.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, серед них діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук" , привезеною з Росії до Первомайського району Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.